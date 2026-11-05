沖繩首里城修復成功　11.23重開　辦「復興祭」重現國王巡遊

日本沖繩知名地標首里城，2019年遭遇祝融之災，正殿、北殿及南殿全被燒毀。歷經7年重建，首里城正殿終於恢復昔日風采，預計11月23日正式開放一般民眾參觀。為了迎接正殿重新亮相，當地11月1日至3日一連三天舉辦「首里城復興祭」，重現琉球王國時代的傳統遊行，吸引大批民眾圍觀。



復興祭期間，國王與王妃身穿鮮豔的傳統服飾華麗登場，彷彿讓人一秒穿越回琉球王國時代。活動最後一天，更舉行象徵祈求國泰民安與五穀豐收的「古式行列」，重現昔日琉球國王前往寺廟參拜的傳統儀式。沿途擠滿拍照的民眾，就連小朋友也興奮直呼，國王的衣服閃閃發亮，相當好看。

復興祭期間，國王與王妃身穿鮮豔的傳統服飾華麗登場。（Youtube@TVBS NEWS）

然而，如今熱鬧的景象，背後卻有一段令人心痛的歷史。2019年10月31日凌晨，首里城發生嚴重火災，火勢從正殿一帶迅速蔓延，導致正殿、北殿與南殿全數燒毀，讓這座象徵沖繩歷史文化的重要地標，一夕之間化為灰燼。當年部分琉球傳統服飾也在大火中焚毀，如今重新製作完成。復興祭最後一天，國王換上織有龍紋的深紅褐色服裝，王妃則披上華麗的黃色外衣，象徵琉球傳統文化浴火重生。

首里城舉辦「復興祭」重現琉球國王巡遊▼▼▼

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隨著首里城正殿復原工程完成，原本包覆建築的防護罩也已拆除，朱紅色的正殿重新映入眼簾。正殿預計11月23日中午正式開放一般參觀，已有不少遊客提前預約，期待親眼見證重建成果。

不過，正殿重新開放的同時，參觀費用也將調漲。成人門票從原本的400日圓，提高至1,000日圓，漲幅高達150%。此外，想進入正殿內部參觀的遊客，必須提前預約指定時段，但其他收費區域仍可免預約入場。隨着正殿重新開放，首里城也將逐步恢復昔日風貌，至於北殿與南殿等設施，仍有待後續分階段修復。

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