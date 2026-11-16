Elon Musk：香港出生率長期屬全球最低　若不改變香港人快消失

曾在香港工作過的銀行家、網紅勒費夫爾（John Lefevre）11月15日在社交平台發文，談及長期用Grok AI後變得缺乏耐心，又對比憶述早年在香港工作，身邊同事大多高學歷、思路敏捷。對此，馬斯克（Elon Musk）評論稱，香港若不改變低出生率，香港人很快消失。其後，相關言論在網上引發討論。



xAI創辦人、在德州有重大商業佈局的馬斯克周日回應勒費夫爾時直指：「香港的出生率長期以來處於全球水準最低，如果這種情況不改變，他們很快消失。」

勒費夫爾的帖文原本提出自己患上所謂「Grok機械人症候群」，認為自己依賴AI處理工作，而AI高效穩定、即使被責備也會修正錯誤，令他不知不覺對現實中人抱有同樣高標準，變得不耐煩、難以容忍低效。

勒費夫爾又憶述早年在香港金融圈工作，當時身邊同事同樣亦是高學歷、能力強、目標感強，稱自己回到德州家鄉時，要先到沃爾瑪（Walmart）逛逛，調整心態去適應節奏更鬆緩的日常。

兩人言論分別觸及AI對人際期待的影響，以及香港人口結構長遠挑戰。有網民感歎這套「以AI準衡量人」的心理狀況，或會愈趨普遍；同時有評論提到，香港低生育背後，住房、經濟負擔等現實壓力是重要癥結，從外地引進勞動力是現時人口補充的方向。