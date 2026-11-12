美媒指英偉達擬商討黃仁勳去留　馬斯克：若能聘他將是榮幸

英偉達行政總裁黃仁勳（Jensen Huang）被傳兩段婚外情，其中一段涉嫌與美方認定為中國間諜的黃樂存在婚外關係，現時傳出英偉達董事會擬開會討論對其進行罷免。隨後，特斯拉（Tesla）行政總裁馬斯克（Elon Musk）在社交平台X回應網友提議，稱如果聘用黃仁勳，將是自己的榮幸。



美國金融博主Zerohedge在X上發文喊話馬斯克「請聘用Jensen（黃仁勳的英文名）」，隨後馬斯克回復「那將是我的榮幸」。

據《紐約時報》引述5名知情人士消息報道，黃仁勳除與黃樂存在婚外情之外，同時他還與醫療保健業務副總裁金伯利（Kimberly Powell）存在婚外情。消息曝光後，英偉達盤後股價跌幅超8%。

美媒CNBC指，儘管黃仁勳重返崗位，試圖維持正常運作，但多名美國國會議員已公開呼籲其辭職。《華爾街日報》亦報道稱，英偉達董事會準備開會商討黃仁勳的去留。

目前，美國聯邦參議院銀行委員會成員克雷默（Kevin Cramer）、眾議院監督委員會成員Suhas Subramanyam和眾議員培根（Don Bacon）共同表態促黃仁勳下台，事件後續走向仍受業界密切關注。