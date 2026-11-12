馬斯克能無視美人計？前妻親揭閨房騎呢內幕　黃仁勳慘淪對照組

隨着英偉達（Nvidia，又稱輝達）行政總裁黃仁勳爆出坦承婚外情、甚至捲入涉及情報人員與國安調查的風暴，全球科技巨擘的私生活再度成為焦點。令人意外的是，特斯拉（Tesla）行政總裁馬斯克（Elon Musk）前妻露拉萊莉（Talulah Riley）近期受訪時的談話，意外讓馬斯克成為這場風暴中被熱議的另類對照組。



邀請回房看「火箭影片」 點頭後真的只看片

萊莉日前接受BBC專訪時回憶，兩人當年相遇時，馬斯克對她展開積極追求，兩人不僅從早餐、午餐一路吃到晚餐，某天晚上馬斯克更突如其來問她：「要不要回酒店房間，一起看火箭影片？」

美國富商馬斯克（Elon Musk）經歷4段婚姻、公開已知有14個孩子，但從未因感情事而人設崩塌。（Reuters）

點圖看馬斯克前妻Talulah Riley親曝兩人閨房內幕：

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面對這聽起來極具暗示與曖昧意味的邀請，萊莉點頭答應。沒想到進了房間後，馬斯克竟完全沒有任何越軌舉動，真的只是全神貫注地播著火箭影片向她介紹。對於前妻分享的這段閨房往事，馬斯克先前也曾親自回應，證實「這是真的」。

結過3次婚育有14子女 網笑：美人計沒用

事實上，馬斯克的感情生活長期受到外界關注，他一生結過3次婚、離婚3次，其中與萊莉就經歷過兩度結婚又離婚，兩人至今仍維持友好關係。此外，馬斯克與4名不同女性共育有14名子女，其中1名不幸夭折。

隨着這段閨房內幕曝光，不少關注黃仁勳風波的網友與科技圈人士紛紛打趣表示，想對馬斯克使用「美人計」或桃色陷阱恐怕完全行不通。因為對這位被稱為「鐵甲奇俠」（Iron Man）的狂人來說，大腦裏充斥的只有火箭、電動車與工作，連感情關係都能被運作得如同公司計劃。

相比黃仁勳因私生活問題面臨聯邦調查局（FBI）關注、投資人訴訟與地緣政治審查的多重打擊，馬斯克這種「除了工作還是工作」的特質，反而讓他在這波科技大佬的私德風波中，成為另類話題。

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