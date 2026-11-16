APEC深圳｜特朗普訪亞洲赴中美俄會晤　五大看點牽動全球

亞太經合組織（APEC）領導人峰會本周在深圳舉行，美國總統特朗普（Donald Trump）、中國國家主席習近平與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）11月19日舉行歷史性三方會晤。



英媒報道，外界有人稱之為「雅爾塔2.0」，比擬1945年在克里米亞（Crimea）舉行的雅爾塔會議。在此之前，特朗普先赴馬尼拉出席東盟峰會，區內連場會談牽動烏克蘭、台灣及中東局勢。

中俄美首度三方會晤

這是三國元首歷史上首次面對面會談。有別於習近平慣常要求嚴格編排議程，英媒引述一名熟悉三方會談籌備工作的人士表示，三方今次罕有未設定固定議程。

報道亦引述一名美方官員稱，特朗普將提出核軍控及防擴散議題，希望啟動三個最大核武國家的對話，但不預期達成協議。北京則希望藉此展示外交實力，同時避免被視為與1945年排除中國的雅爾塔會議相提並論。

習特會聚焦貿易休戰

習近平與特朗普將在APEC場邊舉行今年第三次雙邊會晤。報道引述美方官員稱，會談重點是貿易及執行2025年10月達成的休戰協議。

華盛頓指中方只出口承諾稀土的三分之二，北京則否認毀約。

這項協議將於2027年1月10日到期。美方官員表明，習特會不預期討論英偉達或黃仁勳婚外情事件，包括遭美方懷疑與中國情報機構相關的中國籍女子黃樂（Alice Huang）。

普京藉會晤提升地位

莫斯科從不諱言希望建立「現代版雅爾塔」，以反映其在歐洲的目標。分析指，今次會晤對俄羅斯屬低風險、高回報，讓普京取得世界領袖地位，儘管俄羅斯實力與中美不在同一級別。惟接近克宮人士稱，因中國不願在烏克蘭和平進程擔當主導角色，三方不太可能詳細討論烏戰。

亞太經合組織（APEC）領導人峰會2026年11月18日至19日在深圳舉行。（Reuters）

高市與習近平能否破冰

日本首相高市早苗去年發表涉台言論，觸發中日關係持續惡化，雙方均無意退讓。報道引述外交官認為，習近平與高市在APEC場邊握手並非不可能，但難有實質意義。兩國各自在國內民粹氛圍下，均難顯得軟弱。

卡尼推動「中等強國」外交

加拿大總理卡尼（Mark Carney）17日與習近平會面，是他重啟與中印等亞洲大國關係的一環，以減少對美貿易依賴。

加拿大2018年應美國引渡要求逮捕中國華為創辦人任正非長女孟晚舟，中國隨後監禁兩名加拿大人作為回應，導致雙邊關係惡化。

2026年1月，卡尼成為近十年首名訪華的加拿大總理，兩國關係回暖。加拿大降低中國電動車關稅至6.1%，中國則放寬芥花籽等農產品壁壘，本月更在加拿大發行40億元人民幣主權綠色債券。