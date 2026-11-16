貝森特反對收緊對華晶片立法　稱規則已備但商務部懶理

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）11月15日表明，反對再訂立法限制對華晶片銷售，指現行規則已經足夠，問題在於執法不力。



美國政治新聞網站Politico報道，國會正推動把收緊對華晶片出口的條文納入年底國防授權法案，貝森特在霍士電視台節目上稱執法不力才是威脅國家安全的主要原因，他稱：「我認為我們不需要立法，我們已有全部所需規則，只需付諸執行」。

新加坡數據中心公司MegaSpeed的馬來西亞全資子公司「Speedmatrix」，在柔佛州古來縣的士年納科技園（Sedenak Tech Park）設有數據中心，美國官員曾在此找到Megaspeed購買的晶片，仍裝在盒子內。圖為2025年6月科技園航拍。（JLand Group圖片）

貝森特重申周五的指控，稱多個部門曾推動打擊涉嫌走私晶片至中國的新加坡公司Megaspeed——被控與黃仁勳有染的黃樂（又名Alice Huang）曾任該公司高層，但最終決定權掌握在商務部手中。貝森特還要求英偉達董事會及外聘律師行10日內交代，是否刻意忽視大批新加坡的空殼公司，致使先進晶片流入中國

眾議院中國問題特設委員會主席穆倫納爾（John Moolenaar）質疑商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）的決策，兩黨議員並要求他就涉國安風險的處理手法作證；擬議條文要求高端晶片加裝追蹤技術、出口審批須經國會參與，並收緊晶片製造設備的出口管制。