貝森特：政府4部門支持將Megaspeed列黑名單　最終決定權在商務部

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）11月13日（周五）在接受CNBC採訪時表示，財政部、美國貿易代表辦公室、國防部及國務院，幾個月來一直在協調支持將Megaspeed列入美國實體清單，但他稱最終決定權在於商務部。



《華爾街日報》報道，貝森特和其他幾位高級政府官員最近在白宮，與商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）就其部門未能限制英偉達晶片向中國銷售一事進行交鋒，認為此舉引發安全擔憂。

美國財長貝森特（Scott Bessent）2026年9月23日抵達世界銀行（World Bank）大樓，準備與何立峰會面（Reuters）

政府內部其他人士則指責貝森特，因為他的部門既沒有對Megaspeed公司，也沒有對黃樂實施制裁。當被問及是否討論過此事時，貝森特向CNBC表示，「我們不會重複在戰情室裏的談話內容。」

若Megaspeed最終列入美國實體清單，此舉將正式禁止美國公司與Megaspeed及其他公司進行業務往來，並使其受到嚴格的出口管制。貝森特指，「這個體系存在着許多漏洞，我們正在不斷努力堵住這些漏洞。」