日本電訊商DOCOMO本月第三次故障　5G服務癱瘓達6小時

日本電訊公司NTT Docomo 11月16日再度發生全國性故障，部分用戶手機語音通話、數據傳輸及短訊服務中斷，歷時約六小時後全面修復。此次為Docomo本月第三度故障。



綜合TBS電視台和Docomo通報，故障發生於當地時間上午10時許，使用「5G SA」用戶的語音通話、數據傳輸及短訊服務中斷，部分手機顯示無服務，其餘網絡用戶及110、119等緊急電話均不受影響。

Docomo一度建議受影響用戶切換至4G並重啟設備來恢復服務。下午3時58分，公司宣布服務恢復正常。

NTT DOCOMO電訊公司。（Getty）

據報道，事故源於核心網交換設備流量擁塞，Docomo官方經調查確認暫無網絡攻擊或非法入侵跡象。本月5日及11日，Docomo已經兩度發生同類型全國性服務故障，故障成因一致，短時間內連環出事，引發外界質疑其「5G SA」核心網絡承載與穩定性。