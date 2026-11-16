內塔尼亞胡組閣受阻反批惡意煽動　艾森科特手握組閣權拒加入政府

就以色列看守總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）幕僚涉嫌干預選舉，有望繼任總理的反對派陣營領袖艾森科特（Gadi Eisenkot）譴責內塔尼亞胡（團隊行為對民主構成「具體、直接且緊迫的威脅」，促立刻徹查，並指內塔尼亞胡「哪怕一分鐘也不能讓他繼續領導政府」。



以色列第12頻道早前報道，選舉前夕，內塔尼亞胡幕僚長諾登致電警察總監辦公室，向警方引述一名「情報人員」的消息，對阿拉伯裔以色列人政黨拉姆黨成員發起投訴。這名所謂的情報人員，曾在內塔尼亞胡辦公室任職。

警方根據這名「情報人員」提供的信息，逮捕三名拉姆黨成員。調查後發現相關情報毫無根據，三人獲釋。

10月28日，以色列前軍隊總參謀長、正直黨領袖艾森科特（Gadi Eisenkot）於黨總部揮舞以色列國旗。(Reuters)

10月27日舉行的議會選舉中，阿拉伯政黨表現超出預期，所得議席歷來最多，卻遭內塔尼亞胡指控選舉舞弊。

艾森科特星期天（11月15日）發布聲明，呼籲立即對內塔尼亞胡陣營涉嫌干預選舉展開調查。聲明發佈幾個小時前，兩大陣營代表才剛會面討論組建民族團結政府的可能性。

內塔尼亞胡辦公室稱第12頻道的報道「虛假」，並說諾登不過是履行公民義務。利庫德集團則指艾森科特「惡意煽動」，稱內塔尼亞胡正設法團結各政黨，艾森科特及盟友卻持續發表煽動言論。反對派則指內塔尼亞胡試圖否定阿拉伯政黨及選舉結果，以繼續掌權。

2026年10月27日，以色列赫茲利亞，前國防軍總參謀長、正直黨魁（Yashar Party）艾森科特（Gadi Eisenkot，左）與妻子漢娜（Hanna Eizenkot，右）一同參與國會投票。（Reuters）

上月大選後，內塔尼亞胡陣營和艾森科特陣營都未取得組閣所需的61席。總統赫爾佐格選後正式授權艾森科特組閣，兩個主要阿拉伯政黨都已表態支持。

內塔尼亞胡星期六（14日）邀艾森科特加入團結政府，艾森科特反指他耍花招、加劇緊張局勢。

文章獲得《聯合早報》授權轉載

