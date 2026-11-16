日本擬增設道路安全標識　防外國遊客租車自駕時誤入逆向車道

隨着赴日外國遊客激增，外國人在日本租車自駕引發的交通事故也明顯增加，去年事故數量比10年前上升約五成。日本政府計劃加強道路安全措施，包括在機場附近增設彩色道路標線，防止外國駕駛者誤入逆向車道。



據《日本新聞》報道，日本政府今年6月公布的《交通安全白皮書》顯示，2025年涉及外國駕駛者的租車交通事故達212起，比2016年的134起增加約58％。

日本國土交通省分析發現，外國駕駛者有24％的租車事故發生在右轉時，遠高於日本駕駛者的9％，相差約2.7倍。

2026年3月25日，在日本東京一間加油站，一名工作人員正在為顧客的汽車加油。（REUTERS）

當局認為，主要原因是部分外國遊客來自靠右行駛的國家，不熟悉日本靠左行駛的交通規則，右轉時容易誤入對向車道。

部分事故甚至造成死亡。今年7月，一名香港遊客在北海道富良野駕駛租車時，與迎面駛來的汽車相撞，導致租車前座乘客喪命。

為降低事故風險，日本國土交通省計劃在本財政年度，於北海道新千歲機場、福岡機場及沖繩那霸機場附近道路推行安全措施，包括設置彩色道路標線，引導駕駛者正確轉彎，並增設塑料隔離柱，防止車輛駛入逆向車道。

租車公司也開始加強安全教育，在櫃枱提供英語、華語等多語種交通規則手冊，提醒外國遊客注意駕駛安全。

除了交通事故，當局也關注外國遊客違規停車、棄置車輛，以及租車未安裝冬季輪胎而受困等問題。

日本觀光廳計劃調查外國遊客的租車習慣，包括租車地點及行駛目的地，以制定更有效的防範措施。

本文獲《聯合早報》授權轉載

