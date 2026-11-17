美國摩根大通（JPMorgan Chase）的系統11月16日發生故障，引發金融系統連鎖反應，數千名客戶反映無法存取美國幾間主要銀行和匯款服務Zelle的線上帳戶。摩根大通公司發言人其後稱，事件由系統軟件漏洞引起，並非網絡攻擊所致。



美國哥倫比亞廣播公司（CBS）等美媒周一報道，當日發生的技術問題，主要集中在摩根大通銀行自身的​​客戶以及透過其他銀行帳戶與摩根大通銀行進行交易的客戶身上，涉及美國合眾銀行（U.S. Bank）、花旗集團（Citigroup）在內的其他銀行，而相關銀行已澄清其自身的獨立銀行系統並未出現故障。

2020年10月11日，顧客在美國紐約市皇后區傑克遜高地附近的花旗銀行（Citibank）分行使用ATM 。（Reuters）

摩根大通發言人埃萬傑利斯蒂（Joe Evangelisti）表示，公司當日在本地端硬件系統中，遇到與軟件漏洞相關的「暫時性問題」，並補充指目前沒有證據顯示事件與網絡攻擊有關。

埃萬傑利斯蒂強調，事件只涉及摩根大通內部的問題，其他銀行可能只是因為與摩根大通進行交易，而間接受到交易速度放緩的影響。

美國合眾銀行的發言人也表示，其系統並未直接受到影響，但嘗試透過其他金融機構發送或接收Zelle付款的客戶可能會遇到交易延遲。

2026年4月1日，美國紐約市，圖為位於摩根大通（JPMorgan Chase）公司總部入口處的公司標誌。（Reuters）

摩根大通系統發生故障一事正值美國各經濟領域頻頻現技術故障之際，微軟上週出現重大故障，影響包括Outlook、Teams在內的多項服務；美國空中交通管制系統同樣於上週發生故障，導致全美所有航班停飛約4小時。