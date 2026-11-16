美國空管系統故障　交通部長：航班可望16日恢復正常

美國因空中交通管制系統於13日故障，一度下令全美航班停飛5小時，近兩天航空交通持續混亂。美國交通部長達菲（Sean Duffy）11月15日表示，預計航班受阻情況將在同日結束前有所緩解，並在16日恢復正常。



2026年11月13日，美國華盛頓，交通部長達菲（Sean Duffy）在白宮開記者會發表講話。此前，聯邦航空管理局（FAA）發布全國航班停飛令。（Reuters）

受此前全美航班停飛影響，各航空公司仍致力恢復航班時刻表，重新部署飛機和機組人員，並安置滯留或受航班取消影響的乘客。

達菲15日接受美國全國廣播公司（NBC）採訪時表示，混亂情況可望在15日結束，航班料在16日恢復正常。

達菲此前表示，今次事件與網絡攻擊無關，源於聯邦航空管理局（FAA）承包商的常規維護作業，施工方將一處空管通信系統所用的老舊銅纜升級為光纖，並更換了相應路由器，但過程中發生「數據過載」導致通信中斷。達菲說，美國空管通信系統已沿用數十年，設施「極度老化」，但改造資金匱乏。

2026年11月9日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在記者會上發言。（Reuters）

特朗普促國會撥款升級系統

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）於15日也稱，如果國會批准建設空中交通管制系統的迫切資金，當局就能迅速、高效地完成系統升級，打造全球最好的空中交通管制系統。

特朗普表示，美國現有的空管系統中，有很大一部份已經使用了50年，他形容情況荒唐。聯邦政府已經啟動了相關工作，但認為升級應該一次性全面推進，而不是零敲碎打、分階段慢慢進行。他表示，國會必須批准撥款，而前總統拜登（Joe Biden）領導的政府讓這項工作倒退了好幾年。