路透社11月17日報道，中國實體正採用日益精密的方式，利用美國領先人工智能（AI）模型的輸出，訓練本土競爭模型，以抵銷美國收緊晶片出口限制的影響。



傳媒查閱逾300份中國學術論文、專利、企業披露文件、招聘啟事及政府文件，揭示「蒸餾」（distillation）技術已由學術實驗擴展至中國主流工業應用。

記錄顯示，中國研究人員利用美國模型生成問題答案、編寫電腦代碼及尋找難題解決方案，中國企業繼而開發軟件自動化流程，並由專責人員準備材料，訓練較小的本土模型。文件亦顯示，北京正鼓勵蒸餾技術，令AI更便宜、更易在製造業部署。

中美關係：圖為2011年1月17日，北京一間國際酒店前方懸掛着中、美兩國國旗。（Reuters）

報道列舉多個例子。上海交通大學研究人員在2024年11月的學術論文中指出，團隊從OpenAI先進推理模型o1選取約5,000個解答，並透過GPT-4o mini翻譯及擴展，彙編成10,750個雙語訓練樣本，用作微調及訓練阿里巴巴的開源模型Qwen2.5-72B（千問）。

阿里巴巴研究人員在2025年4月論文中，描述利用GPT-4及GPT-4o生成非中文訓練材料，經精煉及評分後訓練較小的Qwen模型。上海交大與美團研究人員在2026年2月論文中，則描述利用GPT-4o生成協調多個AI代理合作編程的計劃，協助訓練較小模型。

報道指，蒸餾已成為中美地緣政治摩擦點。美國當局9月公開指控中國企業以工業規模蒸餾美國AI模型。

三名知情人士稱，美國商務部官員7月在成都與中國監管機構會談時提出關注，警告部分行為可能構成知識產權盜竊。中方官員為蒸餾辯護，稱之為標準AI開發技術，若構成知識產權盜竊願意採取行動，但未作具體承諾。

OpenAI及Anthropic的條款均限制利用其輸出訓練競爭模型。

一名美國官員稱，華盛頓認為工業規模蒸餾是中國AI模型縮窄與美國差距的主要原因；兩名熟悉中國開發商運作的人士則指，蒸餾只是因素之一，工程、演算法及模型設計進步同樣重要。