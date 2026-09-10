美指華企「工業蒸餾」AI模型　中國商務部：雙重標準　妄圖壟斷

美國家安全局（NSA）、聯邦調查局（FBI）及網絡安全與基礎設施安全局（CISA）9月8日聯合發布網絡安全公告，稱中國人工智能（AI）公司正以「工業規模」蒸餾美國前沿AI模型，系統性提取受限功能，用於訓練自家模型。中國商務部9日回應稱，美方指控於事無憑、於法無據，將蒸餾此一業內正常的技術和商業問題政治化、工具化，在實踐中搞雙重標準，也是在AI領域推行科技霸權、搞算力壟斷、打壓競爭，中方對此堅決反對。



圖為中國商務部。（VCG）

中國商務部指出，蒸餾是AI領域各個模型間互相學習的通行做法，本質是中性技術手段，包括美企在內的全球模型企業都在用。中方鼓勵開源開放、合作共享，中方開源模型向包括美企在內的全球企業開放，為相關模型研發提供便利。美企有關模型研發報告也披露，其大量蒸餾中國模型。

反觀美方，多次單方面指責中國企業從事「工業規模」蒸餾，將行業通行做法抹黑為攻擊行為，既反映了美方的焦慮，又體現了雙重標準。

中國商務部批評，美方做法是典型的以打擊蒸餾為名，行產業壟斷之實。美方由安全部門發布公告，是將個別企業和資本利益與國家安全相捆綁，動用國家強權機構碎涉正常商業活動。中方注意到，美個別AI企業濫用競爭優勢地位，在用戶協議中設置寬泛的地域限制等霸王條款。美方相關蒸餾指控，有為這些霸王條款背書之嫌。

中美關係：圖為2011年1月17日，北京一間國際酒店前方懸掛着中、美兩國國旗。（Reuters）

中方：如美藉詞遏壓華企 中方必將採取措施反制

此外，美方做法是典型的動用國家力量維護科技霸權和算力壟斷，打壓競爭。今年以來，美行政、立法機關頻頻發出對中國企業蒸餾行為的制裁打壓威脅，其目的是打壓競爭，維護美在算力、數據方面的壟斷，只能美國獨贏，不能人類共贏，將本應公開公平獲取的全球AI資源變成少數企業的獨占資源，阻止他國參與AI創新成果的普惠共享。

商務部強調，中美作為大國，應以積極負責態度處理AI領域面臨的挑戰和風險。兩國元首已同意開展AI政府間對話，中方願意以平等互利、合作共贏原則，通過對話與美方開展建設性和專業的討論。但如果美方以打擊蒸餾為名，實施遏壓中國AI企業的行動，中方必將堅決採取措施予以反制。希望美方與中方相向而行，通過對話和溝通管控風險，推動AI產業惠及全球。