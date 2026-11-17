11月17日上午，中共中央總書記、國家主席習近平在深圳會見來華出席亞太經合組織領導人非正式會議的越共中央總書記、國家主席蘇林。



新華社報道，習近平指，近年來，中越兩黨兩國最高領導人保持密切交往，就加快構建更高水平具有戰略意義的中越命運共同體達成重要共識，引領雙邊關係不斷邁上新台階，為地區和平與發展注入正能量。

習近平稱，不久前，中共二十屆五中全會就持之以恆推進全面從嚴治黨作出系統部署，越共十四屆四中全會也決定持續深化黨的建設整頓，中方願同越方加強經驗互鑒，堅定相互支持，深化管黨治黨交流，確保中越兩國社會主義事業和國家建設不斷取得新成就。

2026年11月17日上午，中共中央總書記、國家主席習近平在深圳會見來華出席亞太經合組織領導人非正式會議的越共中央總書記、國家主席蘇林。（中國國防部）

習近平強調，中越兩國作為同志加兄弟，越是風高浪急，越要同舟共濟。雙方要增進互信團結，深化全面合作，共守和平穩定、共促發展繁榮；要加深多維聯通，促進利益融合，推動智慧口岸和跨境經濟合作區早日落地，拓展數碼轉型、綠色低碳等合作，探索人工智能應用合作；要賡續傳統友好，密切人文交流，繼續打造民心相通品牌，共同辦好「中越旅遊合作年」，讓兩國人民特別是青年走近走親；要妥善管控海上分歧，穩步推進海上合作；要攜手落實四大全球倡議，加強在聯合國、中國－東盟、瀾湄合作等框架內協作，接續當好今明兩年亞太經合組織東道主，推動建設亞太共同體，構建更加公正合理的全球治理體系。

蘇林表示，祝賀中國共產黨成功召開二十屆五中全會。我今年對華進行國事訪問以來，兩國政治互信進一步鞏固，高層交往更加密切，雙邊貿易大幅增長，人文交流持續活躍。

他說，越方高度重視對華關係，視中國為越南最重要戰略依託。在當前複雜國際形勢下，願同中方加強團結合作，助力各自國家發展。越方願同中方密切高層往來，提升貿易水平，加強基礎設施建設、能源、教育等領域務實合作，增進人民友好。

蘇林稱，本着同志加兄弟精神，共同維護海上穩定。越方祝賀APEC「中國年」成功舉辦。作為下任東道主，越方將落實APEC「中國年」成果，接續推動亞太合作得到更大發展。越方全力支持習近平主席提出的重大全球倡議，願同中方密切配合，捍衛多邊主義，維護全球南方共同利益。

此外，國家主席習近平17日下午在深圳會見墨西哥總統辛鮑姆（Claudia Sheinbaum Pardo）和秘魯總統藤森慶子（Keiko Fujimori）。