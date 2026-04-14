越共總書記兼國家主席蘇林率團訪華　乘高鐵參觀雄安新區交流經驗

應中共中央總書記、中國國家主席習近平和夫人彭麗媛邀請，越共中央總書記、國家主席蘇林偕夫人吳芳璃、及越南高級代表團4月14日上午抵達北京，開始對中國進行為期四天的國事訪問。他飛抵北京後隨即乘高鐵前往雄安新區參訪，今年是雄安新區設立9周年，新區的設立旨在為首都北京分流，被視為中國「千年大計、國家大事」的「未來之城」。



蘇林今次前往雄安新區，旨在實地考察雄安新區的規劃與建設情況。越南通訊社（TTXVN）報道指，考察活動由河北省委書記倪岳峰主導，向蘇林介紹啟動區的總體規劃圖，並交流了雄安新區的建設經驗。

2026年4月14日，中國北京，圖為越共總書記兼越南國家主席蘇林乘坐高鐵前往雄安新區參訪。（央視新聞）

報道還引述越南駐華大使范清平（Phạm Thanh Bình）表示，實地考察將有助於推動兩國各部門、各地方和各企業之間的具體合作，逐步將高層共識和已簽署的協議落實為具體的合作項目與計劃。

2025年4月，習近平對越南成功進行國事訪問，推動具有戰略意義的中越命運共同體建設進入新的發展階段。蘇林總書記近日當選越南國家主席後將中國作為出訪的首個國家，充分體現對發展中越兩黨兩國關係的高度重視。

訪問期間，習近平將同蘇林會談。中國國務院總理李強、全國人大常委會委員長趙樂際、全國政協主席王滬寧將分別同他會見。

陪同蘇林出訪的有：越共中央政治局委員、中央書記處常務書記陳錦秀；中央政治局委員、中央書記處書記、越南祖國陣線中央委員會主席裴氏明懷；中央政治局委員、中央書記處書記、中央組織部部長阮維玉；中央政治局委員、政府副總理、國防部部長潘文江大將等。

外交部發言人日前表示，中方期待透過此訪，賡續兩國傳統友好，持續深化中越全面戰略合作夥伴關係，推動構建更高水準具有戰略意義的中越命運共同體，共同促進世界社會主義事業發展，共同維護地區和世界和平、穩定、繁榮。

2026年4月14日，中國北京，圖為越共總書記兼越南國家主席蘇林乘坐高鐵來到雄安新區參訪。（央視新聞）

越通社指，這是蘇林總書記、國家主席以黨和國家最高領袖身份首次進行國事訪問，恰逢中共中央總書記、中國國家主席習近平對越南進行國事訪問一周年（2025年4月14日至15日）之際，也是在不到兩年的短時間內，兩黨、兩國最高領袖第三次進行雙邊互訪。