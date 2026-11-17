朝鮮領袖金正恩11月15至16日視察位於長白山（朝鮮稱白頭山）邊境附近三池淵市旅遊度假區相關建設，有分析指，金正恩在三池淵的視察可能是其到訪中國的中轉站，但亦有可能是表達拒絕出席亞太經合組織峰會（APEC）的間接訊號。



路透社及韓國《朝鮮日報》引述朝鮮國營媒體（KCNA）報道，金正恩視察三池淵市機場及旅遊度假區的工程最新進展，並指將三池淵市打造成具特色的山區旅遊地點前，必須對機場進行改造及擴建，並指示該跑道工程應符合國際民航組織（ICAO）標準。

他同時在16日到訪長白山的旅遊建築工程，並提出了制定明年旅遊項目的原則，表明在「革命聖地」上建造的每一棟建築，即使規模很小，都是朝鮮獨一無二的紀念性傑作。

此外，金正恩的女兒金主愛、夫人李雪主以及妹妹金與正亦陪同視察。朝鮮中央通訊社（KCNA）發布相片，顯示金主愛在旅遊度假區內滑雪，另外胞妹金與正等高層官員亦上場滑雪，金正恩與夫人李雪主則戴著太陽眼鏡，觀看一旁眾人進行滑雪活動。

韓國慶南大學遠東研究所教授林乙哲表示，金正恩在三池淵停留很可能是他訪問中國的中轉站，但也可能是一種間接訊號，表明他將重點放在邊境前線的民生項目上，從而拒絕出席峰會。

有分析表示，金正恩認為在沒有事先進行充分議程協調的情況下，舉行朝美峰會意義不大。林乙哲補充，與其冒險在沒有事先協調的情況下，倉促參加多邊會談而導致空手而歸，朝鮮更明智的做法是先評估美中俄三方會談，在本次APEC會議上的結果以及美國向朝鮮傳遞的信息，然後再安排單獨的雙邊談判。