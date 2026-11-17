美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）11月16日稱，可能與朝鮮領導人金正恩在中國舉行會晤。對此，中國外交部表示沒有相關消息。俄羅斯則指，若金正恩出席，俄總統普京（Vladimir Putin）或將與其舉行會晤。與此同時，金正恩15日至16日則在北部的三池淵市旅遊園區考察建設工作。



中國外交部發言人郭嘉昆11月17日主持例行記者會，期間韓聯社記者提到特朗普有關與金正恩在華會晤可能性的言論，並提問中方如何評價，以及朝鮮和美國是否將舉行會晤。

對此，郭嘉昆表示，沒有這方面的信息。

2026年11月16日，美國總統特朗普在華盛頓白宮啟程前往菲律賓和中國時，向傳媒發表演說。（Reuters）

俄羅斯：若金正恩出席 普京或與其會晤

俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示，若果朝鮮領導人金正恩將出席峰會，普京或將與他舉行會晤。

同日，朝中社報道指，金正恩於11月15日至16日在三池淵市旅遊園區進行實地考察工作，金正恩夫人李雪主、女兒金主愛以及勞動黨中央委員會總務部長金與正、勞動黨中央軍事委員會副委員長朴正天等陪同視察。

韓聯社報道稱，亞太經合組織（APEC）第三十三次領導人非正式會議即將開幕，各方正密切關注朝美領導人會晤可能性，因此，金正恩在鄰近中國的邊境地區開展視察活動備受關注。