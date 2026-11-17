APEC深圳｜普京訪華明晤習近平 俄：冀中美俄峰會後發聯合公報
撰文：胡允怡
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俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）將在11月18日至19日訪問深圳，出席亞太經合組織（APEC）峰會。克里姆林宮外交政策助理烏沙科夫（Yury Ushakov）及發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）透露，普京此行重頭戲是11月19日與中國國家主席習近平及美國總統特朗普（Donald Trump）舉行首次三方會晤。
克宮形容此次接觸建立在三國二戰聯盟與共創聯合國的基礎上，意義重大，目前正通過艱苦的外交努力協商聯合公報文本。普京與特朗普也將舉行單獨雙邊會談，觸及烏克蘭問題及美俄解決方案。
外媒報道，克里姆林宮表示，在18日的議程中，普京先與習近平舉行工作早餐會及正式會談，焦點涵蓋外交與經貿合作；烏沙科夫指，2024年俄中貿易額達創紀錄的2,450億美元，2026年有望再創新高。
除外交會談外，普京在深圳的行程相當緊湊。他將於18日在APEC工商峰會發表演講，推介俄羅斯投資潛力，並專程走訪由莫斯科國立大學與北京理工大學合辦的「深圳北理莫斯科大學」，參觀展覽及向學生演說。普京同日亦會與越南國家主席兼總書記蘇林（To lam）、泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）會面。
俄羅斯代表團有什麼人？
俄方今次派出龐大代表團隨行，包括三位副總理、七位部長、總統辦公廳官員，以及俄羅斯聯邦儲蓄銀行（Sber）、Yandex、Wildberries和主要油氣巨頭等逾30家企業代表。俄方同時表明已準備申辦2035年APEC輪值主席國。按照行程，普京在深圳峰會結束後將向隨行俄媒總結此行成果，隨即轉往塔吉克斯坦首都杜尚別繼續外訪。
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