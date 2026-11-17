美國總統特朗普周二（17日）抵達菲律賓馬尼拉（Manila），出席由美國、日本、澳洲及印度共同組成的「四方安全對話」（Quadrilateral Security Dialogue，下稱Quad）會議。



特朗普在馬尼拉四方安全對話領導人會晤期間對記者表示，美國正以「從未有過的規模」生產稀土金屬，並計劃在十個月內趕上中國產量、滿足自身需求。

他對記者說：「我們將在十個月內趕上他們（中國）。」

較早前，路透社及美國廣播公司（ABC）報道，特朗普降落在馬尼拉尼諾伊·亞基諾國際機場（Ninoy Aquino），在停機坪上，一名兒童向特朗普獻上美菲兩國國旗。白宮隨行記者團指出，美國駐菲律賓大使利普頓（Lee Lipton）夫婦及菲律賓高級官員在場迎接。

停機坪上還有300名身戴草帽的表演者及步操樂隊，現場演奏特朗普競選集會上的招牌名曲《YMCA》迎賓。

2026年11月17日，美國總統特朗普（Donald Trump）、印度總理莫迪（Narendra Modi）、日本首相高市早苗和澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）在菲律賓馬尼拉的索萊爾酒店出席四方安全對話（Quad）會議時，拍攝了一張全體合照。（Reuters）

路透指，這次會議進行之際，中國正進行亞太經合組織（APEC）峰會，而國家主席習近平先前提出反對「四方安全對話」，認為這是旨在圍堵北京的舉動。但Quad成員國則表示，該機制並非針對任何特定國家。

白宮發言人威爾斯（Olivia Wales）周五（13日）表示，在特朗普的領導下，「四方安全對話」已展現出其作為「一個行動導向的夥伴關係」的特質，致力於應對該地區最嚴峻的挑戰，並創造機遇，以確保「自由開放的印太地區」。

2026年11月17日，菲律賓馬尼拉，菲律賓活動人士聚集在博尼法西奧廣場（Bonifacio），抗議「矽和平」倡議（Pax Silica）和美國總統特朗普（Donald Trump）參加第49屆東盟峰會，警察在一旁警戒。（Reuters）

日本首相高市早苗則承諾，將與東盟（ASEAN）攜手合作，增強區域經濟與能源韌性，並因應出口限制及人工智能快速發展帶來的脆弱性，加強關鍵礦產供應鏈的建設，並表示在國際秩序經歷劇烈動盪的時期，日本將發揮積極作用。

同時特朗普預計會和泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）簽署一份互惠貿易協議，並敲定該協議的一部分，泰國將取消對美國出口商品的所有關稅，並消除大量非關稅壁壘。

而在馬尼拉，當地示威者已連續第五日舉行示威活動，呼籲美國結束伊朗戰爭，以及要求廢除由美國主導的「矽和平」（Pax Silica）倡議。