中國國家主席習近平11月19日與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）、美國總統特朗普（Donald Trump）在深圳麒麟山莊舉行中美俄三國元首會晤。根據白宮公布的名單，有15名以上美國政府官員陪同特朗普出訪。俄羅斯也派出龐大代表團隨行。



美國代表團有什麼人？

陪同特朗普出訪亞洲的成員包括美國國務卿魯比奧；美國財政部長貝森特；美國商務部長盧特尼克；白宮辦公廳主任米勒；白宮辦公廳副主任斯卡維諾、哈里森；美國貿易代表格里爾；美國國家經濟委員會主任哈塞特；白宮通訊聯絡辦公室主任張振熙；白宮通訊顧問馬丁；總統助理兼白宮秘書本·莫斯；講話稿撰寫負責人沃辛頓；橢圓形辦公室運營主管諾塔；總統特別助理安布羅西尼、布拉澤爾；總統行政助理哈普；美國國務院禮賓司司長克勞利等。

現任白宮通訊主任張振熙（Steven Cheung）。（網上圖片）

俄羅斯代表團有什麼人？

俄方今次派出包括三位副總理、七位部長、總統辦公廳官員，以及俄羅斯聯邦儲蓄銀行（Sber）、Yandex、Wildberries和主要油氣巨頭等逾30家企業代表。俄方同時表明已準備申辦2035年APEC輪值主席國。按照行程，普京在深圳峰會結束後將向隨行俄媒總結此行成果，隨即轉往塔吉克斯坦首都杜尚別繼續外訪。