亞太經合組織（APEC）第三十三次領導人非正式會議將在11月18日至19日在中國深圳舉行。美國總統特朗普（Donald Trump）此次出席峰會，將成為史上首位踏足深圳的在任美國總統。中國也借此向各國領導人展示深圳在40年間從邊陲漁村蛻變成「中國硅谷」的現代化縮影。



中國時隔12年再度擔任APEC東道主，將「開放、創新、合作」定為三大優先領域。新加坡CNA分析，深圳常住人口逾1,800萬，孕育了華為、騰訊、大疆及比亞迪等科企巨頭，已從昔日的「世界工廠」躍升為全球創新引擎及粵港澳大灣區核心。

深圳市南山區

在城市面貌與民生上，美媒形容深圳擁有超越紐約的摩天大樓數量，人口平均年齡僅32歲，處處展現未來感——街頭不僅有自動駕駛的電動的士和無人機送餐，就連街道也用「人才公園」、「創業路」命名。由於鄰近香港以及高性價比，深圳成爲港人周末北上熱點，2025年吸引逾千萬港澳遊客，同時躍居外國旅客最愛的中國第二大旅游目的地。

距離深圳APEC領導人非正式會議僅剩一日，深圳皇崗口岸外景象。（方承恩攝）

《拉丁時報》報道，目前廣東省已啟動最高等級安保，福田口岸也掛滿APEC會標旗幟迎接盛會。正如美國APEC國家中心執行副主席帕爾勒(Alex Parle)所説，選擇深圳正彰顯了經濟開放與創新的變革力量。