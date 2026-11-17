美媒11月16日援引7名美國官員消息指，美國情報顯示伊朗正草擬方案，計劃於華盛頓特區（Washington DC）引爆一枚俗稱「骯髒彈」的武器或化學武器，以襲擊特朗普（Donald Trump）政府高層官員。目前，美方官員正啟動內部會議，爭論伊朗是否將實施襲擊，並制定應急預案。對此，伊朗常駐聯合國代表團表示，伊方在任何情況下都認為使用化學武器是完全不合法，並強烈拒絕且駁斥相關虛假指控，惟未直接回應「骯髒彈」相關的說法。



美媒周一報道，消息人士透露，美國截獲的伊朗方案細節非常具體，包含目標與地點訊息，因此已引發美方一系列緊急預案。現時美方官員普遍認為伊朗已在美國境內隱藏製造炸彈的材料。

美方判斷，在美國持續軍事打擊與經濟封鎖重壓下，伊朗升級衝突的意願上升，但認為這份計劃現時更偏向伊朗的備選應對方案，而非即時發動襲擊。

2026年7月27日，伊朗德黑蘭一棟建築物上的廣告看板，畫有美國總統特朗普（Donald Trump）的頭像。（WANA via REUTERS）

白宮發言人比斯（Lauren Bis）表示，美國正在監控所有潛在的威脅，國土目前未受到任何可信威脅。

此外，美方還監測到伊朗或向中東美軍動用化學武器的線索，擔憂前線人員防護裝備、訓練不足。美方官員承認，伊朗清楚襲擊將招致報復，但若其判斷政權存續受威脅，不排除鋌而走險。

「骯髒彈」屬於放射性散佈裝置，並非核彈，組裝門檻較低，主要造成放射性污染與恐慌。消息人士表示暫無證據顯示伊朗已決定行動。目前，有美方官員質疑伊方未必能執行計劃，亦有官員警告伊朗僅需一名已住在美國境內的居民實施此類襲擊。

2026年7月17日，美國華盛頓特區，美國國會大廈前的美國國旗，在由加拿大山火所產生的煙霧中隨風飄揚。（Reuters）

美媒早前報道，美國特勤局因伊朗暗殺威脅，已轉移財政部長貝森特（Scott Bessent）至軍事基地避險。