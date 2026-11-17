軍用人形機械人新創公司Foundation Future Industries（以下簡稱Foundation）爆發財務危機，不僅積欠員工薪資，行政總裁更遭質疑在公司資金吃緊之際，曾借走460萬美元（約3600萬港元）購買加州豪宅，引發內部員工強烈不滿。如今公司正尋求新資金挹注，經營與財務治理問題也受到關注。



公司欠薪惹怒員工 行政總裁曾借460萬美元買豪宅

根據《CNBC》報道，Foundation於10月30日未能如期發放薪資，員工至今仍未收到積欠的工資。引發內部不滿的是，行政總裁兼共同創辦人帕塔克（Sankaet Pathak）去年曾以「短期貸款」名義，向公司借走高達460萬美元。

Foundation Future Industries行政總裁兼共同創辦人帕塔克。（YouTube@AMD影片截圖）

公開紀錄顯示，2025年10月，由帕塔克擔任唯一負責人的一家有限責任公司，斥資460萬美元購入一棟位於加州、坐擁三藩市灣景觀的豪宅。這筆借款的用途與公司目前的欠薪困境形成強烈對比，也讓員工質疑公司資金運用是否妥當。

事實上，Foundation今年8月就曾發生無法如期支付薪資的情況，當時仰賴現有投資人提供過渡性貸款，才得以勉強完成發薪。

對於目前的欠薪問題，帕塔克已透過內部備忘錄表示，正積極尋找資金，希望盡快支付積欠員工的工資。至於借款購屋引發的爭議，帕塔克的發言人則證實已收到相關問題清單，但拒絕進一步評論。

力拚30億美元估值融資 公司治理結構遭質疑

Foundation爆發資金危機的時機格外敏感。帕塔克先前曾透露，公司即將推出新一代具備武器裝備能力的人形機械人，希望藉此協助美國抗衡中國競爭對手，凸顯公司在軍用機械人市場的企圖心。

Foundation Future Industries公司生產的人形機械人。（YouTube@CNET影片截圖）

Foundation Future Industries人形機械人圖片：

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與此同時，帕塔克正試圖以30億美元（約235億港元）的估值，籌集數億美元資金。然而，公司連員工薪資都無法正常支付，恐進一步影響外界對其財務狀況及募資前景的信心。

知情人士指出，帕塔克目前是Foundation唯一的董事會成員，並持有公司大部分股份。這種權力高度集中的治理結構，讓部分潛在投資人感到憂慮，也引發外界質疑，缺乏獨立監督機制是否讓帕塔克得以輕易動用公司資金，向自己借出大筆款項。

金融科技公司Synapse倒閉 逾10萬人存款遭凍結

事實上，帕塔克並非首次因公司財務問題陷入爭議。在創立Foundation之前，他曾創辦金融科技公司Synapse，但該公司於2024年倒閉，造成超過10萬名美國民眾的儲蓄帳戶遭到凍結，高達2.65億美元的存款一度無法動用。

破產受託人指出，客戶資金中有高達9600萬美元下落不明。相關破產程序於去年結束，卻始終未能查明這筆資金的最終流向。

更奇怪的是，在Synapse陷入爭議、瀕臨破產之際，帕塔克還曾從公司提領32萬美元的貸款。

《華爾街日報》去年曾報道，檢方已召集大陪審團，針對Synapse可能涉及的刑事不當行為展開調查。如今帕塔克再因Foundation欠薪及借款購屋爭議受到質疑，過往經營紀錄也重新受到檢視。

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