英偉達（Nvidia，又稱輝達）前行政總裁黃仁勳近期因捲入多宗婚外情醜聞宣布請辭，不僅重創公司股價、使市值跌破4萬億美元（約31.4萬億港元），也讓外界高度關注其高達1,552億美元（約1.22萬億港元）的龐大身家分配。然而，根據最新揭露的申報文件顯示，早在醜聞爆發前數月，黃仁勳與妻子Lori便已透過十年期信託機制，悄悄將價值逾105億美元（約824億港元）的英偉達股票免稅轉入家族信託。



十年期信託到期 5,100萬美元暴增200倍

據美國財經媒體《巴倫周刊》（Barron's）引述美國證券交易委員會（SEC）申報文件報導，黃仁勳夫婦於今年3月將5,900萬股英偉達股票轉入「黃氏不可撤銷剩餘信託」（Huang Irrevocable Remainder Trust）。多位財富管理顧問直言，這是他們見過「最驚人的財富轉移之一」，此類信託架構可讓父母在不繳納聯邦遺產稅的情況下，將龐大財富傳承給後代。

2026年4月18日，美國加州，英偉達行政總裁黃仁勳（Jensen Huang，左）與夫人洛麗（Lori Huang，右）出席一個頒獎典禮晚會。（Reuters）

這筆鉅額轉移源自於兩筆在2016年設立的「授予人保留年金信託」（GRAT）到期終止。回顧2016年2月，黃仁勳在財報會議上首度大力看好人工智能（AI）將為當時仍以遊戲顯卡為主力的英偉達晶片帶來光明前景。2016年3月18日，夫婦倆便設立了四筆GRAT，其中兩筆為常見的四年期，另外兩筆則設定了風險較高的十年期。

受惠於AI浪潮帶動英偉達股價狂飆，這兩筆十年期信託當初投入的5,100萬美元（約4億港元）股票，在十年間大漲了22,161%，最終膨脹為價值超過105億美元的驚人資產。

緋聞風暴重創股價 市值跌破4萬億美元

現年63歲的黃仁勳目前仍持有約3.5%的英偉達股份（市值約1,300億至1,500億美元），依舊是公司最大個人股東。

自1993年共同創辦英偉達並掌舵超過三十年後，黃仁勳於11月12日因捲入三宗婚外情醜聞宣布辭去總裁暨行政總裁職務，董事會隨即任命財務長克雷斯（Colette Kress）擔任臨時行政總裁。報道指出，黃仁勳的婚外情對象包括兩名英偉達內部下屬，以及一名疑似中國間諜的女子黃樂（Alice Huang）。對此，中國外交部透過CNN回應，指控相關間諜說法純屬「毫無根據的揣測，意圖抹黑與中傷中國」。

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這場桃色風暴也引發外界對黃仁勳婚姻狀況的關注。根據《福布斯》（Forbes）估算，黃仁勳淨資產約1,552億美元。由於夫婦倆居住在實行「夫妻共有財產制」的加州，除非雙方簽有婚前或婚後協議，否則一旦走向離婚，妻子Lori依法有權分得其約一半的身家。

受醜聞與高層動盪衝擊，英偉達股價在過去一個月內累計重挫逾30%。週一（11月16日）股價再度下跌3%，單日市值蒸發約1,000億美元（約7,850億港元）。據《彭博社》（Bloomberg）數據，英偉達總市值已自2025年7月以來首度跌破4萬億美元，市場正高度關注英偉達於11月17日盤後舉行的財報電話會議。

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