彭博社報道，與資深投資者索羅斯（George Soros）同名資金管理公司等至少12間家族辦公室，在截至9月30日的第三季度將英偉達（Nvidia）持股減近五分之一，在創辦人黃仁勳離職前鎖定收益。



報道指，索羅斯旗下機構減持幅度為今年最大，此前曾加碼英偉達。除此以外，億萬富豪Michael Platt旗下的BlueCrest Capital Management、阿聯酋總統、阿布達比酋長阿勒納哈揚（Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan）管理資產的投資機構亦同步減持。

2017年6月8日，金融家索羅斯（George Soros）在德國柏林出席歐洲羅姆藝術與文化研究所（European Roma Institute for Arts and Culture，簡稱 ERIAC）的揭幕儀式（Getty）

英偉達作為人工智能熱潮代表，今年截至9月底股價累漲22%，表現約為標普500指數兩倍，一路受投資者看好。但創辦人兼掌門逾30年的黃仁勳爆婚外情醜聞，又於11月12日辭去行政總裁職務，接連爭議導致英偉達自10月底跌逾25%，引發市場重估。

報道稱，至少12間家族辦公室減持英偉達，但截至第三季末合計持有股票價值逾10億美元（約78.5億港元），亦有多家家族辦公室第三季持續加碼英偉達，現時市場看法出現分歧。

2026年11月17日，英偉達股價在157美元附近，自英偉達創辦人黃仁勳接連爆出婚外情醜聞後，股價累挫逾25%。（Trading Economics）

英偉達周二（11月17日）公布第三季業績，同時啟動行政總裁接班人遴選，目前，黃仁勳部份矽谷盟友及美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）正爭取讓他復職。