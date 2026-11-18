英偉達前CEO黃仁勳11月17日（周二）上午發表自離職以來的首次聲明，表示如果董事會要求，他願意重返英偉達擔任CEO。



黃仁勳在一份簡短聲明中説，「自從我離開以來，我收到了來自英偉達員工、投資者、商業夥伴和客戶的大量呼籲，希望我能夠重返公司擔任CEO。如果董事會認為我的回歸符合股東、員工、公司和美國的最佳利益，我將榮幸地回應這些呼籲，重返公司擔任CEO。」

在周二上午的聲明中，黃仁勳再次就其婚外情向家人和員工道歉，並承認在個人生活中犯下了「嚴重錯誤」。黃仁勳寫到，「我沒有達到英偉達所有人的期望。我為董事會帶來了我深感遺憾的問題。我完全承擔我的錯誤。」

2026年4月18日，美國加州，英偉達行政總裁黃仁勳（Jensen Huang，左）與夫人洛麗（Lori Huang，右）出席一個頒獎典禮晚會。（Reuters）

黃仁勳亦表示，他為自己身為美國人感到自豪，並讚揚美國成就了他的事業，稱 「除了美國之外，沒有任何地方能孕育出像英偉達這樣的公司。」美國總統特朗普（Donald Trump）此前亦向媒體表示，他支持黃仁勳重返英偉達擔任CEO。

這是黃仁勳自辭職以來發表的首份聲明。他的婚外情醜聞促使公司董事會在周二稍早宣布成立一個新的委員會，負責監督英偉達的國家安全政策和出口管制合規情況。