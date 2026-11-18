王毅晤加拿大外長 指要以實際行動落實兩國領導人會晤成果
撰文：張涵語
出版：更新：
中國外交部長王毅11月17日在深圳會見加拿大外長阿南德（Anita Anand）。
王毅表示，得益於兩國領導人的戰略引領，中加關係進入健康穩定的發展軌道。今天上午，習近平主席同卡尼（Mark Carney）總理舉行富有成果的會晤，達成新的合作共識，我們要以實際行動予以落實，為構建新型戰略夥伴關係不斷注入新的內涵，為雙方人民帶來更多福祉，為動盪的世界提供穩定性。中方支持加方堅定奉行多邊主義，為亞太合作作出更大貢獻。
阿南德表示，加中關係改善發展勢頭強勁，這符合雙方共同利益，有利於兩國發展繁榮。加方願同中方在貿易、金融、科技、旅遊、能源等領域確定更有雄心的目標，加強全方位合作，推動加中戰略夥伴關係取得更多成果。祝賀中國成功擔任亞太經合組織東道主，加方願同中方在多邊平台加強溝通、協調立場，共同維護地區和世界穩定繁榮。
王毅通話美國務卿魯比奧 稱願相互支持辦好APEC與G20峰會王毅通話法國外長 冀雙方打造穩定平衡的中歐關鍵貿易夥伴關係王毅主持瀾湄合作外長會 六國同意加強合作對話解爭端王毅晤柬埔寨副首相 促嚴打電詐不讓其死灰復燃