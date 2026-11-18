中國外交部長王毅11月17日在深圳會見加拿大外長阿南德（Anita Anand）。



王毅表示，得益於兩國領導人的戰略引領，中加關係進入健康穩定的發展軌道。今天上午，習近平主席同卡尼（Mark Carney）總理舉行富有成果的會晤，達成新的合作共識，我們要以實際行動予以落實，為構建新型戰略夥伴關係不斷注入新的內涵，為雙方人民帶來更多福祉，為動盪的世界提供穩定性。中方支持加方堅定奉行多邊主義，為亞太合作作出更大貢獻。

中國外交部長王毅11月17日在深圳會見加拿大外長阿南德（Anita Anand）。（新華社）

阿南德表示，加中關係改善發展勢頭強勁，這符合雙方共同利益，有利於兩國發展繁榮。加方願同中方在貿易、金融、科技、旅遊、能源等領域確定更有雄心的目標，加強全方位合作，推動加中戰略夥伴關係取得更多成果。祝賀中國成功擔任亞太經合組織東道主，加方願同中方在多邊平台加強溝通、協調立場，共同維護地區和世界穩定繁榮。