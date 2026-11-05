王毅主持瀾湄合作外長會　六國同意加強合作對話解爭端

瀾滄江—湄公河合作第十一次外長會11月4日在北京舉行。中共中央政治局委員、外交部長王毅和泰國副總理兼外長西哈薩（Sihasak Phuangketkeow）共同主持，柬埔寨副首相兼外交大臣布拉索昆（Prak Sokhonn）、老撾副總理兼外長通沙萬（Thongsavanh Phomvihane）、越南外長黎懷忠（Lê Hoài Trung），緬甸國家計劃、投資與對外經濟部部長昂覺霍（Aung Kyaw Hoe）出席。



2026年11月4日，瀾滄江—湄公河合作第十一次外長會11月4日在北京舉行，中共中央政治局委員、外交部長王毅出席。（中國外交部圖片）

2026年11月4日，瀾滄江—湄公河合作第十一次外長會11月4日在北京舉行，中共中央政治局委員、外交部長王毅出席。（中國外交部圖片）

王毅在會後的記者會表示，今次會議成功舉行。而自2016年啟動以來，在六國領導人戰略引領下，瀾湄合作勢頭強勁，已構建起全方位、多層級、寬領域的合作格局，不斷取得可感可及的普惠成果。

在今次會議上，六國外長一致認為，中國同湄公河五國命運共同體建設不斷走深走實，雙方貿易額已突破5,000億美元、較10年前增長150%，佔中國同東盟貿易額約一半。瀾湄流域經濟發展帶落地見效，創新走廊建設卓有成效。「平安瀾湄行動」高效實施，跨境網賭電詐受到有力打擊。瀾湄合作專項基金支持超過1,000個發展項目，且中方推出的「瀾湄簽證」為六國民眾交往提供了便利。

2026年11月4日，瀾滄江—湄公河合作第十一次外長會11月4日在北京舉行。會後，中共中央政治局委員、外交部長王毅和泰國副總理兼外長西哈薩（Sihasak Phuangketkeow）共同會見記者。（中國外交部圖片）

2026年11月4日，瀾滄江—湄公河合作第十一次外長會11月4日在北京舉行。會後，中共中央政治局委員、外交部長王毅和泰國副總理兼外長西哈薩（Sihasak Phuangketkeow）共同會見記者。（中國外交部圖片）

六國外長一致同意，共同堅守團結自強，堅持以對話協商化解分歧爭端、以發展合作增強安全韌性，共同維護友好合作大局。此外，六國將共同推動開放共贏，深化「國際陸海貿易新通道」合作，促進區域貿易投資自由化便利化，推動湄公河國家優質產品更多進入中國市場； 以及共同拓展綠色創新、共同密切安全協作、共同加強災害管理。

王毅表示，中國將同湄公河國家一道堅持問題導向、多辦實事、民生為上、行動為要，以更有力的舉措，推進共同實現現代化，讓瀾湄合作始終走在區域合作前列，樹立全球南方團結自強標杆。