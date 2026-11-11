王毅通話法國外長　冀雙方打造穩定平衡的中歐關鍵貿易夥伴關係

中國外長王毅11月10日應約同法國外長巴羅（Jean-Noel Barrot）通電話。



王毅表示，中法都是聯合國創始會員國和安理會常任理事國，雙方就國際形勢發展變化保持溝通、加強協調，對於維護以聯合國為核心的國際體系十分重要。中方願同法方一道，履行好安理會常任理事國特殊責任，維護國際社會共同利益。

2025年7月4日，法國巴黎，圖為王毅在法國外交部面見法國外長巴羅。（Reuters）

王毅說，保持中法關係健康穩定發展符合兩國和國際社會利益。雙方應落實兩國元首共識，加強對話合作，夯實政治互信，共同應對各類風險挑戰。希望法方以實際行動恪守一個中國原則，維護好中法關係政治基礎。中歐合則兩利、鬥則俱傷。期待歐方同中方相向而行，共同打造穩定、平衡的中歐關鍵貿易夥伴關係。相信法國作為歐盟核心大國，將為此發揮建設性作用。

巴羅表示，法方始終高度重視中國大國地位，恪守一個中國政策，希望同中方保持高層互動，深化戰略互信，就聯合國事務、人工智能等重大問題加強溝通協調，攜手捍衛多邊主義、維護全球安全穩定、促進共同發展繁榮。法方願為推動歐中對話合作發揮積極作用。

雙方還就聯合國秘書長選舉等共同關心的問題交換了意見。