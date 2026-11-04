王毅晤柬埔寨副首相 促嚴打電詐不讓其死灰復燃
撰文：蕭通
出版：更新：
瀾湄合作第十一次外長會在北京舉行期間，中共中央政治局委員、外交部長王毅11月4日與柬埔寨副首相兼外交大臣布拉索昆（Prak Sokhonn）會面。
王毅表示，面對變亂交織的國際局勢，中柬全面戰略合作的穩定性和堅韌性愈發凸顯。作為柬埔寨最可靠的戰略依托，中方將繼續堅定支持柬方走好符合本國國情的發展之路，願同柬方加強戰略溝通，共迎外部挑戰，更好促進各自現代化建設。
他提出，雙方要共同做好下階段高層交往籌備工作，加強戰略溝通，維護共同戰略利益。推進「工業發展走廊」和「魚米走廊」建設，深化基建、農業等領域務實合作。
王毅又強調，兩國需嚴打電詐不停步，決不讓電詐犯罪死灰復燃。推動瀾湄合作項目切實落地，不斷增進人民福祉。加強在中國——東盟、東亞合作等多邊平台協調配合，推動構建更加公正合理的全球治理體系。
布拉索昆表示，感謝中方長期以來支持幫助柬經濟社會發展，柬埔寨願同中方一道落實好兩國領導人重要共識，加強發展戰略對接，持續打擊網賭電詐犯罪，不斷提升雙邊執法安全合作水平。
涉經營網絡詐騙遭英美制裁 太子集團重要成員英達拉柬埔寨落網柬埔寨4名中國人綁架43歲中國男子 官方成功救人並公布嫌犯長相日男大生遊韓手機定位柬埔寨 失聯8個月突視訊逼母：快撤銷報案華裔富商鄧丕兵被揭柬國電騙大王 捐款建警局 陳志被捕前出逃柬埔寨電騙犯鄧丕兵曝光 為佘智江好友、曾捐湖南科大300萬美元