王毅晤柬埔寨副首相　促嚴打電詐不讓其死灰復燃

瀾湄合作第十一次外長會在北京舉行期間，中共中央政治局委員、外交部長王毅11月4日與柬埔寨副首相兼外交大臣布拉索昆（Prak Sokhonn）會面。



2026年11月4日，柬埔寨副首相兼外交大臣布拉索昆（Prak Sokhonn）到訪北京，與中共中央政治局委員、外交部長王毅會面。（中國外交部圖片）

王毅表示，面對變亂交織的國際局勢，中柬全面戰略合作的穩定性和堅韌性愈發凸顯。作為柬埔寨最可靠的戰略依托，中方將繼續堅定支持柬方走好符合本國國情的發展之路，願同柬方加強戰略溝通，共迎外部挑戰，更好促進各自現代化建設。

他提出，雙方要共同做好下階段高層交往籌備工作，加強戰略溝通，維護共同戰略利益。推進「工業發展走廊」和「魚米走廊」建設，深化基建、農業等領域務實合作。

2026年11月4日，柬埔寨副首相兼外交大臣布拉索昆（Prak Sokhonn）到訪北京，與中共中央政治局委員、外交部長王毅會面。（中國外交部圖片）

王毅又強調，兩國需嚴打電詐不停步，決不讓電詐犯罪死灰復燃。推動瀾湄合作項目切實落地，不斷增進人民福祉。加強在中國——東盟、東亞合作等多邊平台協調配合，推動構建更加公正合理的全球治理體系。

布拉索昆表示，感謝中方長期以來支持幫助柬經濟社會發展，柬埔寨願同中方一道落實好兩國領導人重要共識，加強發展戰略對接，持續打擊網賭電詐犯罪，不斷提升雙邊執法安全合作水平。