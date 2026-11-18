美媒11月17日（周二）引述消息人士報道，美國家安全局用於內部通訊的高度機密網絡已癱瘓。據悉，該網絡名為NSANet，允許員工在內部傳遞機密資訊。消息人士稱，目前尚無證據顯示發生網絡攻擊。且為了解問題的嚴重程度，該機構已採取錯峰上班措施。



白宮副新聞秘書比斯（Lauren Bis）周二在Newsmax新聞頻道表示，「我們沒有發現任何證據表明這是一起網絡攻擊。美國民眾無需擔心任何危機或其他類似情況。」

一位現任和一位前任美國官員表示，NSANet的故障不會影響該機構在總統特朗普（Donald Trump）乘坐空軍一號訪問亞洲期間向其傳遞緊急情報的能力。

2026年11月16日，美國總統特朗普（Donald Trump）啟程前往亞洲訪問前，向媒體發表講話。（Reuters）

在美國最強大的情報機構發生系統故障之前，全國各地的航空公司和其他企業也遭遇許多重大技術故障。上周五由於系統大規模故障，美國全國所有航班停飛數小時，導致數千個航班延誤或取消。美國聯邦航空管理局（FAA）將故障源追溯到阿肯色州的一台路由器。