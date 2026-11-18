英偉達（Nvidia）前行政總裁黃仁勳因婚外情及中國間諜疑雲請辭下台，能否重返一手創辦的AI晶片帝國，持續引發科技界熱議。繼美國總統特朗普（Donald Trump）、特斯拉行政總裁馬斯克（Elon Musk）表達支持後，與黃仁勳同樣出身台南、還有遠親關係的超微（AMD）行政總裁蘇姿丰（Lisa Su），也罕見公開讚揚他是「一位了不起的領導者」。亞馬遜（Amazon）創辦人貝索斯（Jeff Bezos）則認為英偉達業務結構過於複雜，若黃仁勳無法回任，應優先從內部尋找接班人，而不是貿然從外部空降行政總裁。



蘇姿丰罕見談黃仁勳 兩人都台南囝仔、有遠親關係

根據澳洲《布里斯本時報》（Brisbane Times）報道，蘇姿丰17日出席美國德州奧斯汀一場科技產業會議時，被問及競爭對手黃仁勳近期捲入的爭議。她並未直接評論婚外情或相關調查，而是肯定黃仁勳過去對企業及科技產業的貢獻。

蘇姿丰並未直接評論婚外情或相關調查，而是肯定黃仁勳過去對企業及科技產業的貢獻。（X@AMD）

「黃仁勳一直是一位傑出的領導者（Jensen has been an incredible leader）。」蘇姿丰表示，「但我們必須將自己與外界的雜音區隔開來（But we have to separate from the noise）。」

蘇姿丰與黃仁勳不僅同樣具有台南背景，兩人其實還是遠房親戚。根據CNN先前報道，黃仁勳的母親與蘇姿丰的外公是兄妹，按照台灣家族輩分，蘇姿丰還得稱呼黃仁勳一聲「表舅」。兩人相差約6歲，卻隔了一個輩分。

貝索斯建議英偉達內部接班 「外部找CEO是最後手段」

亞馬遜創辦人貝索斯（Jeffrey Bezos）17日出席美國加州門洛公園（Menlo Park）Rosewood Sand Hill舉行的科技活動時，也被問到英偉達接班問題。

貝索斯表示，若黃仁勳最終無法回歸，不建議選擇從外部尋找行政總裁，因為英偉達的業務結構實在太過複雜。「如果黃仁勳不回來，我不會挑選外部人士。英偉達太複雜了。」貝索斯直言，在一家業務高度複雜的企業，由外部空降的行政總裁成功機率極低，「從外部招聘應該是最後手段」。

貝索斯表示，若黃仁勳最終無法回歸，不建議選擇從外部尋找行政總裁，因為英偉達的業務結構實在太過複雜。（Reuters）

不過，當被問及黃仁勳是否應該回任時，貝索斯並未直接表態，而是指出，董事會在作出決定時，可能掌握外界不知道的資訊。他強調：「黃仁勳是一位憑藉努力與遠見，建立非凡企業的人。無論如何，他都值得尊重。」

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