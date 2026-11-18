英偉達董事會主席瓊斯（Harvey Jones）11月17日（周二）在與投資者的電話會議上開場便表示，公司不會重新聘用聯合創始人黃仁勳擔任CEO，並且不會就此事回答任何問題。



路透社報道，瓊斯表示，董事會已聘請獵頭公司海德思哲（Heidrick & Struggles）協助尋找新的CEO。他亦指，「我們希望盡快任命正式CEO，但在找到最合適的人選之前，我們不會倉促行事。」

臨時執行長兼財務總監（CFO）克雷斯（Colette Kress）則在業績聲明中重點關注財務和產品。 她表示，「我們的發展勢頭強勁」，但並未提及領導層問題。

2025年7月23日，美國華盛頓，圖為黃仁勳在會議上發表講話。（Getty）

黃仁勳同日發表自離職以來的首次聲明，表示如果董事會要求，他願意重返英偉達擔任CEO。他在一份簡短聲明中説，「自從我離開以來，我收到了來自英偉達員工、投資者、商業夥伴和客戶的大量呼籲，希望我能夠重返公司擔任CEO。如果董事會認為我的回歸符合股東、員工、公司和美國的最佳利益，我將榮幸地回應這些呼籲，重返公司擔任CEO。」

在周二上午的聲明中，黃仁勳再次就其婚外情向家人和員工道歉，並承認在個人生活中犯下了「嚴重錯誤」。黃仁勳寫道，「我沒有達到英偉達所有人的期望。我為董事會帶來了我深感遺憾的問題。我完全承擔我的錯誤。」