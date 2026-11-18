亞太經合組織（APEC）第三十三次領導人非正式會議將於11月18日至19日在深圳舉行，受到國際媒體高度關注。在多家外媒看來，科技創新是深圳的關鍵詞之一，在這座充滿未來感的城市裏，機械人、電動汽車、自動駕駛汽車等創新技術快速發展。



科技感十足：美媒點讚中國「奇蹟之城」

美國有線電視新聞網（CNN）在報道中指出，深圳是中國的「奇蹟之城」，這座充滿未來感的城市，匯聚了科技企業家、送餐無人機和超級計算機。

11月16日，廣東深圳，搭載騰訊軟件的導覽機械人帶領媒體記者遊覽騰訊總部園區。（中新社）

CNN特別提到，特朗普將成為首位到訪中國深圳的在任美國總統。屆時，他將出席亞太經合組織（APEC）第三十三次領導人非正式會議。

新加坡亞洲新聞台（CNA）報道稱，深圳從一個小漁村發展為創新之城，如今已是許多科技企業的總部所在地。此次盛會在深圳舉辦，展現了中國期待與亞太地區夥伴深化區域合作的堅定決心。

美聯社也對深圳進行了報道介紹。文章稱，長期以來，深圳被認為是中國的科技發展中心之一，在這裏可以看到機械人、電動汽車、自動駕駛汽車等創新技術快速發展。

「深圳憑藉其在貿易、製造業和創新領域的強大全球影響力，成為中國改革開放最重要的象徵之一。」報道援引專家分析指出。

長期以來，深圳被認為是中國的科技發展中心之一。（中新社）

文章還介紹了幾名美聯社記者在深圳乘坐自動駕駛汽車前往酒店的經歷。據報道，在美聯社記者進入車內後，屏幕上出現了語音提示，提供安全須知並要求乘客繫好安全帶。

行程期間，這輛車穿過了幾條街道，不僅會在拐角處減速，遇到行人或紅燈時還會完全停下來。當交通燈變成綠燈，車流開始移動時，另一位司機讓它先行通過。當靠近一個需要左轉的路口時，車輛又自動打開了轉向燈。

整趟行程很平穩——費用僅為12.7元人民幣，而且由於首次乘車有折扣，比乘坐普通的士還便宜。 美聯社

APEC「中國年」成果豐碩 為地區發展注入強勁動力

秘魯安第斯通訊社介紹稱，APEC是亞太地區層級最高、領域最廣、最具影響力的經濟合作機制。自1989年誕生以來，這一機制始終聚焦推動貿易投資自由化便利化、助力經濟增長和繁榮。

11月15日，訪客在位於深圳華強北的工作室內演示他研發的一款增強實境頭戴設備。

巴基斯坦獨立新聞社記者穆罕默德．扎米爾．阿薩迪撰文稱，中國擔任2026年亞太經合組織東道主以來，始終以務實合作推動區域合作、促進共同繁榮，為地區發展注入了強勁動力。

文章稱，中國提出將「建設亞太共同體，促進共同繁榮」作為APEC「中國年」的主題，將「開放、創新、合作」作為APEC「中國年」的三大優先領域，已舉辦300多場各類會議和活動，取得了豐碩成果。這對巴基斯坦和發展中國家具有重大意義。

穆罕默德·扎米爾·阿薩迪進一步指出，這一年來，中國致力於促進各方深入交流、分享政策經驗，推動制定切實可行的方案，並為此作出積極貢獻。他期待，未來巴基斯坦與亞太經合組織經濟體在互聯互通、數字技能、農業技術等領域，展開更多合作。

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