新華社報道，中國國家主席習近平11月17日上午約10時30分，在深圳會見來華出席亞太經合組織（APEC）第三十三次領導人非正式會議的加拿大總理卡尼（Mark Carney）。路透社稱，雙方預料將尋求加強在食品、能源和金融服務領域的合作。加拿大總理辦公室同日發聲明指，兩國領導人就進一步擴大兩國貿易的新措施達成協議，雙方將互相延長並擴大關稅減免措施。



路透社報道，卡尼今年1月成為近十年來首位訪問中國的加拿大總理，中國當時降低了加拿大油菜籽的關稅，最近又將油菜籽粕、龍蝦、螃蟹和豌豆的關稅減免延長兩年；周二在深圳舉行的中加雙邊會晤，是卡尼就任總理以來第三次與習近平會面。

卡尼在深圳的會談中表示，中加雙邊交流明顯增加，加拿大在實現「本十年末對華出口提高50%」的目標方面遠遠超出預期；習近平則表示，中加強化雙邊溝通與合作，不僅有利於兩國，也有利於亞太地區乃至全世界。

2026年11月17日，中國深圳，中國國家主席習近平和加拿大總理卡尼（Mark Carney，不在圖中）舉行雙邊會晤。（Reuters）

加拿大宣布雙邊關稅減免措施

加拿大總理辦公室同日宣布，延長並擴大加中雙邊經濟貿易問題初步聯合安排，為約4億加幣（近22億港元）的加拿大對華出口商品提供額外關稅減免，其中包括價值1.16億美元的冷凍豬肉出口和價值2.85億美元的魚類和海鮮出口。

作為交換，加拿大同意把目前將於2026年底到期的某些中國鋼鐵和鋁產品的現有關稅減免措施延長兩年，並將減免範圍擴大到加拿大供應不足或無法獲得的另外32種鋼鐵和鋁關稅項目。

2026年11月17日，中國國家主席習近平（不在圖中）和加拿大總理卡尼（Mark Carney）舉行雙邊會晤。（Getty）

據加拿大總理辦公室，卡尼還宣布政府將出資85萬美元（約660萬港元），作為「加拿大赴華學習計劃」的獎學金，以及將於明年組織新的大型貿易訪問團赴中國等一系列行動，為兩國創造更多投資、教育和交流的機會。

另外，卡尼此前出訪柬埔寨期間表示，若與美國的貿易談判無法保住北美一體化汽車產業，加拿大會轉向尋求與中國車企合作。

2026年11月17日，中國深圳，中國國家主席習近平和加拿大總理卡尼（Mark Carney）舉行雙邊會晤。（Reuters）

卡尼當時強調，對美談判仍是優先，但會預備歐洲、中國、日本等替代合作選項，並澄清這並非向美國施壓的談判籌碼，而是產業資源未能在北美市場充分利用時的應對方案。