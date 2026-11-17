10月17日，來自亞太經合組織（APEC）21個經濟體和英國、法國、德國、瑞士等13個域外經濟體的2000餘位政商界代表齊聚深圳，參加2026年APEC工商領導人峰會。



11月17日，2026年亞太經合組織（APEC）工商領導人峰會在深圳前海國際會議中心開幕。

中國貿促會會長、峰會主席任鴻斌在致歡迎辭時表示，期盼各方透過深入對話凝聚共識、匯聚合力，在亞太經貿合作進程中再度留下濃墨重彩的「中國印記」，為共建亞太共同體及推動全球繁榮作出更大貢獻。

中國國際貿易促進委員會公布的最新議程顯示，峰會首日設置歡迎致辭、工商對話及7場專題研討等環節，議題涵蓋人工智能、數字經濟、綠色轉型等熱點領域。

11月17日，2026年亞太經合組織（APEC）工商領導人峰會在深圳前海國際會議中心開幕。

根據議程看，曾毓群、李彥宏、王興興、王傳福、雷軍、董明珠、李東生等中國企業家將參與專題研討；外企方面，Visa、萬事達卡等企業的全球首席執行官，以及花旗、Google、波音等企業高管將出席。比亞迪、中興、優必選等深圳企業也將出席。