美國國家安全局用於內部通訊的高度機密網絡NSANet出現癱瘓，國家情報總監克萊頓（Jay Clayton）11月17日對此作出說明，稱故障源自修補漏洞，並明確表示經核查，近期多宗故障並非網路攻擊，也不存在他國協同行動。



克萊頓分別接受美媒CNBC及霍士新聞（Fox News）採訪時發表上述講話，稱聯邦調查局（FBI）和國家安全局已適當地要求受影響的系統離線，以便安裝安全修復程序。

他表示：「修補這些漏洞的過程，導致部份系統安裝修補程式後，未能如預期重新啟動。這就是NSA今天發生的情況。」

2026年7月15日，美國總統特朗普（Donald Trump）提名的國家情報總監克萊頓（Jay Clayton）在華盛頓參加聽證會。（Reuters）

克萊頓強調，經非常仔細檢查後確認近期故障並非網絡攻擊，又稱許多人都在修補他們的系統，因為他們知道自己的系統是老舊系統，存在漏洞，已經過時。

國土安全部長馬林（Markwayne Mullin）早前提出，人工智能（AI）或為近期故障誘因。他又引述業界人士看法，指AI自動改寫代碼會產生連鎖效應，老舊系統難以匹配新的集成節奏。

克萊頓亦認同相關判斷，認為數字基礎設施不斷升級並引入AI，在疊加原有系統老舊存在漏洞，是事故誘因。他同時提醒，美國大量基礎設施長期未更新，升級改造已迫在眉睫。

這張攝於2026年6月12日的設計圖片中，可以在一部智慧手機螢幕上看到美國家安全局（NSA）的標誌，以及位於其背後的美國國旗。（Getty）

美國近期接連發生的多宗重大技術故障，波及銀行、酒店、電郵等多領域，引發公眾對網路安全風險的擔憂。早前，微軟（Microsoft）旗下Outlook、Teams等服務11月12日突發大規模中斷，微軟其後稱故障源自伺服器故障；次日（11月13日），美國聯邦航空管理局（FAA）發布全國停飛指令，持續逾四小時，最終確認由通訊故障引發。