英國廣播公司（BBC）、宜家（IKEA）及法國航空（Air France）等近200個全球知名網站同一天遭到惡意網路攻擊，黑客企圖竊取使用者財務信息並入侵蘋果設備。就在同一天，蘋果公司（Apple）也因內部更新失誤導致系統大規模癱瘓，不過蘋果已澄清故障與網路攻擊無關。



據法新社引述互聯網專業媒體《網路新聞》（Cyber News）星期二（11月17日）的報道，這一系列攻擊源自黑客向數碼體驗平台Optimizely託管的工具，注入了受損的JavaScript代碼。許多大企業都使用這個平台來定制用戶的網上體驗。

這宗攻擊共鎖定了約178個網站，旨在竊取使用者的信用卡資料和加密貨幣，並向蘋果設備植入代碼，企圖進一步入侵設備。

2026年4月5日，英國倫敦，圖為英國廣播公司（BBC）總部大廈外一景，可見BBC的巨型標誌放置在大廈外牆上。（Getty）

率先發現這宗事件的信息安全研究員赫爾默（Scott Helme）周一（16日）在博客上寫道，受害名單包括全球訪問量最高的一些網站，如視訊平台Zoom、BBC、美國有線電視新聞網（CNN）、軟件公司Salesforce、代碼託管平台GitLab、宜家、滙豐銀行（阿聯酋）、消費信貸資料收集公司Equifax、法航荷航集團（Air France-KLM）、加密貨幣錢包製造商Ledger以及流媒體平台Peacock等。

赫爾默指出，在11月16日短短約九個小時內，攻擊者的加密貨幣錢包就收到了約7040美元（約5.5萬港元）的款項。不過他也說，受影響網站上的大部分惡意程式碼周一已被清除。

Optimizely隨後發表聲明說，公司已「查明並控制了一起影響部分網頁實驗（Web Experimentation）客戶的安全事件」。

公司也在社媒上補充道，漏洞路徑已被封鎖，注入的代碼已被移除，公司也已直接聯繫受影響的客戶。

蘋果內部更新引發大死機 零售與iCloud服務受阻

另一方面，彭博社報道，蘋果公司周二因一次內部更新失誤，導致大規模系統癱瘓，員工工具、零售業務及消費者服務中斷，目前正全力恢復服務。

蘋果公司則明確表明，這次故障並非由網路攻擊引起。

報道引述知情人士透露，這次死機導致多項內部服務停擺，包括員工門戶網站AppleWeb、內部登錄系統AppleConnect，以及供遠端辦公人員使用的虛擬私人網絡（VPN）。員工在下載內部軟體版本、查閱公司日曆和預訂會議室時也遇到困難，甚至連追蹤故障的內部網站也無法運作。

2025年4月23日，法國巴黎，圖為一間蘋果商店內的蘋果公司標誌。（Reuters）

許多員工數小時內無法登錄需要蘋果憑證的系統，導致工作完全停擺。這一事故也波及全球的蘋果專賣店，銷售、維修和客戶服務均受干擾。

根據蘋果的網上狀態頁面，問題還蔓延至消費者以及學校和企業服務，包括使用者無法訪問雲端服務iCloud，以及無法直接在設備上註冊AppleCare保修服務。

蘋果公司發表聲明說：「今天上午的內部更新導致部分系統中斷，目前我們的許多系統已恢復運作，正努力讓其餘系統儘快上線。」

本文獲《聯合早報》授權轉載。

