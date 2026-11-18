美國總統特朗普（Donald Trump）11月18日繼續對菲律賓的國事訪問，並在馬拉坎南宮（Malacañan Palace）與菲律賓總統小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr.，暱稱Bongbong Marcos）進行雙邊會談兩國在會談中同意加強雙方的軍事合作。而被問及南海爭議時，特朗普則表示不擔心，稱「此事會有人處理」。



路透社及菲律賓通訊社（Philippine News Agency）報道，特朗普在菲律賓國事訪問後，便會啟程前往中國參加亞太經合組織（APEC）峰會。

特朗普指出，華盛頓已同意加強與菲律賓的軍事合作，批准了超過50億美元（約392億港元）的軍售。特朗普亦表示若兩國在民用核能計劃上能展開合作，將能夠鞏固盟國之間的關係。

2026 年11月18日，美國總統特朗普（Donald Trump）與菲律賓總統小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr）在馬拉坎南宮（Malacanang Palace）舉行的國是訪問午宴上舉杯致意。（Reuters）

特朗普亦提到，菲律賓有望成為阿拉斯加天然氣出口計劃的合作夥伴，並補充兩國正就更廣泛的能源合作進行商討：「在這個計劃中，菲律賓很適合作為夥伴，我們正在商討此事。」

另外，在美菲雙邊會談中，特朗普被問到有關南海問題的爭議，他對此表示「不感到擔心」：「這件事會有人處理的。」並表示菲律賓與美國的關係正處於「史上最佳」。

2026年11月18日，美國總統特朗普與國務卿魯比奧（Marco Rubio）在菲律賓出席與菲律賓總統小馬可斯的會議（Reuters）

菲律賓和美國於1951年簽署《共同防禦條約》（Mutual Defense Treaty / 菲律賓稱：美菲共同防禦條約），條約規定當兩國其中一方在太平洋地區遭受武裝攻擊，雙方必須根據各自的憲法採取行動，以應對共同危險。鑑於南海局勢緊張，預料「海上安全」將成為雙方討論的重點議題。

今年是菲律賓與美國建立外交關係的80周年，同時亦是簽署「共同防禦條約」的75周年，由於多國宣稱它們在南海海域上有領土主權，菲律賓當局在加強與美國的長期盟友關係時，亦積極擴展其安全網絡夥伴。