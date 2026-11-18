日本政府11月18日發布消息稱，在菲律賓馬尼拉出席東盟峰會的日本首相高市早苗，於17日在菲律賓總統小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr.）主持晚宴期間，與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）進行簡短交流。日媒報道，此次安排意在特朗普進行首次中美俄三方會談前，事先協調美日雙方對外立場。



日本共同網18日報道，高市早苗和特朗普兩人一致商定持續保持密切溝通協作，共同應對印太區域局勢及多項國際議題。

2026年11月17日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普，不在圖中）、印度總理莫迪（Narendra Modi，不在圖中）、日本首相高市早苗和澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese，不在圖中）在菲律賓馬尼拉舉行四方安全對話時合影。（Reuters）

日本《每日新聞》分析指，作為美國盟友，日方及其他美方夥伴正密切關注這場歷史性的中美俄三方會談，又擔憂特朗普因共和黨在中期選舉中慘敗，或在部份議題上調整立場。

美方官員此前透露，即將舉行的中美俄元首峰會議程涵蓋核裁軍、伊朗局勢，特朗普則表示議程亦包括俄烏衝突議題。

2026年11月17日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）、印度總理莫迪（Narendra Modi）、日本首相高市早苗和澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）在菲律賓馬尼拉舉行四方安全對話。（Reuters）

高市早苗將於18日下午離開馬尼拉，前往深圳出席亞太經合組織（APEC）峰會，將是她上任以來首次訪華；特朗普將於相若時間離開菲律賓前往深圳。