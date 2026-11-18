亞太經合組織（APEC）第33次領導人非正式會議11月18日至19日在中國廣東省深圳市舉行，主題為「構建亞太共同體，促進共同繁榮」。中國國家主席習近平19日與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）及俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）舉行三方會晤。俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫表示，俄中美三國領導人會晤的形式前所未有。《香港01》即時緊貼峰會現場，持續為讀者追蹤最新動態。



【12:20】俄新社及路透社報道，普京在與習近平的會晤中表示，中俄雙方為造福兩國人民而進行的工作正在「穩步推進」，兩國在國際舞台上的外交運作穩定。中俄在充滿挑戰的地緣政治環境下，仍堅持以建設性方式建構更公平的多極秩序。

另外，普京表示，俄羅斯與中國之間的貿易額呈現良好的成長動能；由於北京方面倡議實施的免簽制度，俄羅斯和中國之間的相互旅遊流量正在成長。

對此，習近平指出，中俄關係在風雨中保持穩定，並著眼於長遠發展。中俄應該採取更多具體措施，加強全面合作，引領和推動多極世界的發展趨勢。

2026年8月31日，中國國家主席習近平在吉爾吉斯出席2026年上海合作組織峰會期間會見俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）。（Reuters）

【12:04】新華社報道，習近平會晤普京。

俄新社引述克里姆林宮方面指，兩國領導人將討論在經濟、能源、金融、高科技和人工智能領域的合作。

【11:28】普京在工商領導人峰會上表示，他預計即將舉行的中美俄元首會將帶來巨大的潛在益處。

【11:18】央視報道，習近平今早將會晤普京。

習近平晤李在明

【11:05】習近平會見韓國總統李在明。

據路透社，習近平表示中國願與韓國共同維護全球產業鏈供應鏈的穩定順暢運作；李在明則表示：希望兩國進一步發展平等互利的經濟夥伴關係，並強調朝鮮半島的和平與穩定對於中韓戰略夥伴關係的成熟發展至關重要。

李在明又指，他希望兩國繼續推動促進兩國人民友好關係的各項舉措，包括引進熊貓等等。

各國領袖陸續峰會發表演說

【10:00】中國家主席習近平出席工商領導人峰會開幕式，並發表主旨演講。包括普京在內的各國元首，幾陸續在峰會上發表演說。

俄媒俄新社預料，普京將在演說中，概述莫斯科對全球經濟情勢的評估，重點介紹俄羅斯的經濟成就及投資潛力。

【1:58】俄羅斯總統普京抵達深圳，中央書記處書記蔡奇前往機場迎接。

根據美國白宮16日公布特朗普訪華參與亞太經合組織（APEC）峰會的行程，特朗普19日將先與習近平舉行雙邊會晤，之後習近平、俄羅斯總統普京與特朗普舉行中美俄三方會議。

2026年11月16日在克里米亞半島的雅爾塔（Yalta），有藝術家擺放中美俄領袖的畫像，民眾經過時拍照（Reuters）

俄衛網報道，在美俄兩國元首將抵達前的11月16日，俄羅斯與美國軍用運輸機已出現在深圳寶安國際機場，停機坪上出現一架帶有美方標識的C-17環球霸王III運輸機，以及一架塗有俄羅斯國旗的伊爾-76運輸機。

2026年11月16日，美國總統特朗普在華盛頓白宮啟程前往菲律賓和中國時，向傳媒發表演說。（Reuters）

白宮公布的日程顯示，特朗普18日抵達深圳後，19日上午先前往位於福田香蜜湖的深圳國際交流中心，參加亞太經合組織第三十三次領導人非正式會議（APEC Economic Leaders' Meeting）。

特朗普之後在中午時分將轉往深圳麒麟山莊，與習近平進行雙邊會晤。來到下午，普京將加入兩人，舉行中美俄三方會議。

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特朗普在三方會議結束後會隨即離開深圳並啟程返回白宮，結束本次訪華行程。

特朗普在華盛頓白宮啟程前往菲律賓和中國時，向傳媒發表演說。他談會晤習近平與普京時稱，朝鮮領導人金正恩可能會來。他也表示，與金正恩的任何會面都將在中國舉行。

加拿大總理卡尼（Mark Carney）11月16日晚乘機抵達深圳。央視指，中國和加拿大同為亞太重要經濟體。雙方資源稟賦和經濟結構高度互補，在區域合作和應對全球性挑戰等方面擁有廣泛共同利益，都重視維護多邊主義。

美國俄羅斯代表團各有什麼人？

陪同特朗普出訪亞洲的美國代表團成員包括美國國務卿魯比奧、美國財政部長貝森特、美國商務部長盧特尼克等官員，富豪馬斯克（Elon Musk）也會隨行。

俄方今次派出包括三位副總理、七位部長、總統辦公廳官員，以及俄羅斯聯邦儲蓄銀行（Sber）、Yandex、Wildberries和主要油氣巨頭等逾30家企業代表。