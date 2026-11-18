2026年11月3日美國中期選舉點票過程持續，阿拉斯加州（Alaska）參議院議席點票結果有最新進展。民主黨籍候選人佩爾托拉（Mary Peltola）擊敗共和黨籍現任參議員蘇利文（Dan Sullivan），為民主黨奪下第9個原本由共和黨掌握的議席。



英國廣播公司（BBC）及美國國會山報（The Hill）報道，據現時選舉預測機構Decision Desk HQ計算，佩爾托拉以50.12%比45.79%票數擊敗蘇利文，從而使她跨越50%門檻，避免啟動排序複選投票機制。

此次民主黨的勝利，使他們在中期選舉中，奪下第9個由共和黨掌控的議席，令佩爾托拉與明尼蘇達州當選人弗拉納根（Peggy Flanagan）成為美國史上首批女性原住民參議員。

2026年11月3日，美國阿拉斯加州安克雷奇（Anchorage），民主黨聯邦參議員候選人佩爾托拉（Mary Peltola）在美國期中選舉的開票之夜集會上，擁抱一名支持者。（Reuters）

佩爾托拉在勝選後發表聲明，表示華盛頓特區的「現狀」，對阿拉斯加而言「毫無益處」，勝選聲明內亦提及她回憶起與當地長者交談，表示他們在面對空蕩蕩的曬魚架「不禁落淚」，並指阿拉斯加人被迫在「為家人供暖」及「讓家人溫飽」之間作出抉擇。

競選期間，共和黨籍候選人蘇利文曾向法院指控，該州出現另外一位與他同名的候選人（Daniel J Sullivan），《紐約時報》（New York Times）隨後揭露該同名候選人由佩爾托拉競選團隊幕僚招募，試圖混淆選民投票意向。

法院判決同名候選人仍可參選該州議席，而佩爾托拉則否認該指控，但其競選策略仍受到批評。美國司法部與阿拉斯加州州長雙雙表示，將對此事進行調查。而美國總統特朗普（Donald Trump）在之後也提出訴訟，試圖在現任共和黨參議員蘇利文敗選的情況下，阻止選舉結果的認證。