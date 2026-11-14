美國中期選舉民主黨再下一城　克雷斯·湯堅斯當選阿拉斯加州長

美國11月3日舉行中期選舉，民主黨取得大勝，重奪參眾兩院的控制權。與此同時，據美媒報道，前阿拉斯加州眾議員、民主黨人克雷斯·湯堅斯贏得阿拉斯加州長選舉。 37歲的他將成為該州史上最年輕的州長。民主黨在今屆的州長選舉中，淨勝6席，現時在美國50個州擁有30個州長席位，共和黨僅剩下20個州長席位。



據報道，克雷斯·湯堅斯將接替即將卸任的共和黨州長鄧利維（Mike Dunleavy），鄧利維因任期屆滿而卸任，他自2018年起擔任州長。該州上一位民主黨州長是諾爾斯（Tony Knowles），他於2002年卸任。

2026年3月17日，圖為美國阿拉斯加州民主黨州長候選人克雷斯·湯堅斯（Jonathan Kreiss-Tomkins）。(網絡圖片）

通常被簡稱為JKT的克雷斯·湯堅斯，提倡將「充滿活力、跨黨派和解決問題」的理念作為他的競選政綱核心。

他表示計劃組成一個由民主黨人、共和黨人和獨立人士組成的州政府，並在一次辯論中稱自己為「中間派」。他獲得了三位前州長：一位民主黨人、一位共和黨人和一位獨立人士，以及共和黨參議員穆爾科斯基（Lisa Murkowski）的公開支持。

在選舉日當天於安克雷奇的一個票站投票前接受採訪時，克雷斯·湯堅斯表示，阿拉斯加人已經受夠了零和博弈式的黨派政治。

他表示：「我堅信人們只是希望一切運作良好，希望大家能夠攜手合作。」

美媒的選舉結果宣布，經過一周多的點票，包括郵寄選票和來自該州偏遠地區的選票，克雷斯·湯堅斯最終勝選。在該州採用的排序選擇投票（ranked-choice voting）選舉制度中，他面對三位共和黨候選人，其中一位獲得總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的支持。

阿拉斯加州的選民們也面臨一項有關是否廢除這一獨特的選舉制度的投票。據美媒預測的另一項選舉結果，該提案未獲通過，制度得以保留。

2026年11月3日，美國阿拉斯加州安克雷奇，支持者在選舉之夜開票派對上與民主黨州長候選人克雷斯·湯堅斯（Jonathan Kreiss-Tomkins，中）合影。（Reuters）

克雷斯·湯堅斯將於12月7日中午就職。