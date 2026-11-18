為應對遊客過多、影響居民日常生活的「過度旅遊」現象，日本京都計劃對市內公共巴士車資實行雙重定價，向非居民收取高於市民的票價。



日本共同社報道，京都市政府星期二（11月17日）公布這項條例草案。當局稱，這是日本首項為應對「過度旅遊」而推出的公共交通措施。

根據擬議的雙重定價制度，非居民的成人單程巴士車資，將由現行劃一的230日圓（約11.3港元）調高至360日圓（約17.7港元），京都市民的車資則會下調至200日圓（約9.85港元）。

日本京都，關西地區（Getty)

京都市長松井孝治在記者會上表示，此舉旨在讓市民從降價中受惠，從而能夠「熱情地歡迎遊客」。

隨着遊客人數不斷增加，這座日本西部城市的部分路線巴士變得擠迫不堪，嚴重干擾當地居民的日常出行。

京都市議會將於下星期召開的會議上辯論這項條例草案。市政府計劃在2027年4月開始的2027財政年度內落實新票價。

另一方面，京都市也公布另一項條例草案，計劃由2027年6月起，對聯合國教科文組織世界文化遺產二條城實行雙重票價。

屆時，參觀二條城及城內二之丸御殿的成人門票，將由目前劃一的1300日圓，調整為非居民2000日圓、市民1000日圓。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

