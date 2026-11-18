日本國家隊於周二（17日）晚在新加坡國家體育場舉行的國際友賽中以1：2不敵巴拉圭。主帥森保一長近9年的「藍武士」執教生涯劃上句號，賽後他召集球員發表離別講話，「這並非終點，日本國家隊將會持續前進。希望大家能以作為其中核心引領團隊為目標，不斷成長。我將以一名球迷的身分繼續為大家加油，就讓我們帶著笑容結束這一切吧。」



受中東局勢及戰事影響，原定明年1月在沙特舉行的亞洲盃宣布延期約一年，令原本會在亞洲盃後告別的日本主帥森保一，改為在今次新加坡上演的兩場友賽告別。上周六他帶領日本3：2絕殺巴西，昨晚對巴拉圭為領軍最後一戰。

由於亞洲盃延期至明年年底，已確定不再續約的森保一卸任提前至11月國際賽期後。（路透社）

今場甫開賽64秒巴拉圭右閘桑卡沙利斯（Juan José Cáceres）抽射破網，創下森保一執教日本隊以來最快失球紀錄。鏡頭捕捉到場邊森保一如過去9年般沉著冷靜，再度低頭在隨身攜帶的黑色筆記簿上疾書，這本簿曾在2022世界盃連挫德國與西班牙後，被球迷戲稱為「死亡筆記」。

國際友賽，日本64秒失球以1：2不敵巴拉圭。（路透社）

戰至40分鐘日本再於角球中失守，巴拉圭隊長古斯達禾高美斯（Gustavo Gómez）頭槌頂成2：0。直至95分鐘，久保建英主射罰球被門將救出，後備入替、首次入選大國腳的22歲前鋒福田師王頭槌補中，日本最終以1：2告負。

森保一告別戰告別戰飲恨。（路透社）

雖然未能以勝仗謝幕，但9年間森保一領軍出戰113場國際A級賽，累積77勝17和19負，勝率高達69.1%。他帶領日本隊穩坐世界排名第17位的「亞洲一哥」寶座，更在2022世界盃分組賽先後反勝德國及西班牙兩支前世界冠軍，2026世界盃再次出線，連續兩屆殺入世界盃淘汰賽，遺憾在32強在領先下遭「師父」巴西反勝。森保一任內曾兩度領日本擊敗巴西，並力克英格蘭等歐洲傳統勁旅，美中不足是世界盃未能突破16強關口，而2019及2023兩屆亞洲盃日本分別屈居亞軍及9強止步，未能為履歷添上一座大賽獎盃。

森保一賽後圍圈寄語日本眾將

森保一賽後身穿印有「113」的訂製球衣繞場謝幕。被問到希望後人如何評價自己時，森保一語氣平靜：「人們如何記住我作為日本隊教練的身份並不重要，因為我只是為日本足球盡自己一分力，成為日本足球歷史的一部分。」U21主帥大岩剛將接掌藍武士帥印。

森保一卸任並透露有意面向世界舞台尋找新挑戰。（路透社）

森保一召集球員圍圈發表最後講話，「希望大家懷抱著『日本能成為世界頂尖』的夢想，日復一日努力前進。雖然我帶隊就此為止，但我仍想向在場的各位表達感謝。這並非終點，日本隊將會繼續前進。」談及個人未來，森保一表示，「如果機會合適，我也想找一份能在世界舞台上展現自己的工作。」