日本前辣妹時尚雜誌《egg》模特兒川端加奈子（川端かなこ），今（2026）年7月13日被發現在住處內死亡，享年36歲。川端的42歲同居男友北原誠遭指控，涉嫌毆打她致死，並在11月16日被警視廳搜查一課逮捕，而他在被捕後曾一度否認犯行，後來又強調自己只是想讓對方冷靜下來。



日辣妹雜誌前模特兒在住處內死亡 同居男友被依殺人罪嫌逮捕

這起事件發生在當地時間7月13日。綜合日媒報導，北原誠在當天凌晨報警，稱川端加奈子喝酒、嗑藥後出現暴力行為，不料救護人員趕到現場時，卻發現她已經死亡。北原誠表示，2人在喝酒之後發生爭吵，對方情緒激動開始自殘。

川端加奈子（川端かなこ）被發現在住處內死亡，享年36歲。川端的42歲同居男友北原誠遭指控，涉嫌毆打她致死。（IG@kawabata_kanako）

更多日本人氣模特兒川端加奈子（川端かなこ）照片：

+ 6

警視廳搜查一課調查後發現，川端加奈子全身有多處瘀青且兩側肋骨骨折，確認死因為出血性休克。隨後警方指控，北原誠在7月12日至13日左右，涉嫌在兩人位於東京豐島區的公寓內多次毆打川端，並在16日依殺人罪嫌將其逮捕。

北原誠在被捕後曾一度否認犯行，供稱不記得自己有使用暴力。後來他在17日接受偵訊時，又改口稱當時曾出手賞了川端加奈子一巴掌，並踢了一腳，但目的只是為了讓川端冷靜下來，否認具有殺人意圖，也否認有殺害對方。目前整起事件仍在調查當中。

北原誠今年6月曾涉現金竊案被捕 最終獲不起訴處分

據了解，川端加奈子是在今年1月透過朋友介紹認識北原誠，兩人到了2月就展開同居生活。不僅如此，警方還在調查時發現，北原曾涉嫌參與一起現金竊案，金額高達4億2300萬日圓（約2100萬港元），今年6月被逮捕後於同月22日獲釋，並獲不起訴處分。

延伸閱讀：AV女優倉木華輕生離世 好友揭暗黑內幕 遭男友多次毆打侵吞酬勞（點圖放大瀏覽▼▼▼）

+ 8

延伸閱讀：

《海角七號》男星靠呼吸器維生！住院落淚「求主把我帶走」 病況曝光

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】