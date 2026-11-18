日本群馬縣前橋市11月17日發生野熊闖入住宅區襲人事件，一名50多歲男子遇襲受傷。當局其後在河道以麻醉槍捕獲體長約60厘米的幼熊，惟體長約1.4米的母熊至今下落不明，前橋市宣布18日全市70間學校全面停課。



日本「朝日電視台」及日本放送協會報道，事發於17日清晨約5時半，有兩隻疑為母子的野熊在距離JR前橋站約2公里的住宅區出沒，期間更張開前爪撲向汽車抓花車頭蓋。大約兩小時後，消防部門接到涉事男子的電話，得悉他被熊抓傷頭部和臀部。

警察與獵友會隨即展開圍捕，兩熊一度逃入河道，幼熊在水中掙扎游動，最終於當日下午約1至2時許遭麻醉槍擊中捕獲；母熊則順流逃去，去向未明。

專家表示，母熊帶幼崽在市區長時間徘徊實屬罕見，推測牠們可能沿河道誤闖市區後迷路。

日本群馬縣前橋市2026年11月17日發生野熊闖入住宅區襲人事件，一名50多歲男子遇襲受傷。當局其後在河道以麻醉槍捕獲體長約60厘米的幼熊，惟體長約1.4米的母熊至今下落不明。（NHK截圖）

群馬縣本月已錄得至少17宗熊出沒報告，為保學童安全，前橋市決定18日全市70所學校停課，當局亦呼籲民眾保持高度警惕。