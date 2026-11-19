中國商務部國際司負責人18日表示，中韓雙方以兩國元首重要共識為指引，推進中韓自貿協定第二階段談判，歷經8年多時間，於近日實質性完成，達成互利共贏的高水平談判成果。



商務部國際司負責人介紹，中韓自貿協定第二階段對原中韓自貿協定投資、服務貿易、金融服務和經濟合作章及有關附件進行升級，進一步提升了雙方投資和服務自由化、便利化規則水平，並採用負面清單模式針對投資、跨境服務貿易、金融服務等領域作出開放承諾，為後續雙向投資和服務貿易往來建立了透明、穩定、可預期的准入規則。此外，雙方還制定了經濟合作領域具體實施安排，涵蓋傳統醫學服務合作、文化合作和網絡服務合作等內容，並細化了雙方溝通交流的相關安排。

11月18日上午，國家主席習近平在深圳會見來華出席亞太經合組織領導人非正式會議的韓國總統李在明。（新華社）

負責人指，下一步，在實質性完成談判基礎上，中韓雙方將繼續就協定最終文本涉及的技術細節進行全面梳理確認並完成文本翻譯、法律審核等工作，為正式簽署升級協定做好相關準備。

中韓自貿協定於2015年6月1日簽署，同年12月20日協定正式生效，迄今已實施11輪降稅，貨物貿易關稅減讓紅利逐步釋放，推動雙方貨物貿易規模長年保持高位運行，兩國產業鏈供應鏈深度融合發展。據中方統計，2025年，中韓雙邊貿易額達3312.4億美元，同比增長1.2%。2026年1至10月，中韓貿易額4409億美元，同比增長63.7%。