習近平深圳晤韓國總統李在明 籲維護全球產供鏈穩定及拓展AI合作
撰文：胡允怡
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國家主席習近平11月18日上午在深圳會見來華出席亞太經合組織（APEC）領導人非正式會議的韓國總統李在明。習近平指出，明年是中韓建交35周年，雙方應堅持戰略自主，培育人工智能（AI）等新興科技產業合作生態，並共同維護全球產業鏈供應鏈穩定暢通。
新華社報道，習近平在會議中強調，中韓實質性完成了自貿協定第二階段談判，雙方要用好用足這一制度性安排，加強宏觀政策協調，並持續促進兩國人員往來，循序漸進開展文化交流。面對當前變亂交織的國際形勢，中韓作為多邊主義和自由貿易的受益者，應共同推進亞太共同體和亞太自貿區建設。
李在明表示，韓中關係全面恢復勢頭不斷鞏固，韓方堅持一個中國的政策也不會改變。他期望以明年建交35周年為契機，密切高層交往，加強貿易、投資及產供鏈等合作，建設更成熟的韓中戰略夥伴關係，並祝賀中方擔任APEC東道主。
中共中央政治局常委蔡奇、外長王毅及廣東省委書記黃坤明等參加會見。
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