國家主席習近平11月18日上午在深圳會見來華出席亞太經合組織（APEC）領導人非正式會議的韓國總統李在明。習近平指出，明年是中韓建交35周年，雙方應堅持戰略自主，培育人工智能（AI）等新興科技產業合作生態，並共同維護全球產業鏈供應鏈穩定暢通。



新華社報道，習近平在會議中強調，中韓實質性完成了自貿協定第二階段談判，雙方要用好用足這一制度性安排，加強宏觀政策協調，並持續促進兩國人員往來，循序漸進開展文化交流。面對當前變亂交織的國際形勢，中韓作為多邊主義和自由貿易的受益者，應共同推進亞太共同體和亞太自貿區建設。

11月18日上午，國家主席習近平在深圳會見來華出席亞太經合組織領導人非正式會議的韓國總統李在明。（新華社）

李在明表示，韓中關係全面恢復勢頭不斷鞏固，韓方堅持一個中國的政策也不會改變。他期望以明年建交35周年為契機，密切高層交往，加強貿易、投資及產供鏈等合作，建設更成熟的韓中戰略夥伴關係，並祝賀中方擔任APEC東道主。

中共中央政治局常委蔡奇、外長王毅及廣東省委書記黃坤明等參加會見。